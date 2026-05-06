MotoGP | GP Le Mans, Morbidelli: “Weekend molto importante per noi”

Franco Morbidelli ha iniziato la stagione con risultati al di sotto delle aspettative, anche se a Jerez è riuscito a salire sul podio della gara Sprint, una gara caratterizzata dal meteo e dal cambio moto.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team arriva ora a Le Mans, tracciato dove in passato ha vinto nel 2017 quando correva nella classe Moto2. Sembra che la pioggia possa essere ancora protagonista questo fine settimana e “Morbido” è pronto ad adattarsi ad ogni situazione.

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“Il weekend di Le Mans sarà molto importante per noi. La pista mi piace e qui ho disputato delle belle gare e fatto belle rimonte. Le prime gare della stagione non sono state semplici, ma il podio Sprint a Jerez ci ha dato tanta motivazione. Durante la giornata di test abbiamo lavorato molto e arriviamo in Francia con la voglia di fare bene e con l’obiettivo di tornare a lottare con costanza per le posizioni di vertice. Sembra che la pioggia sarà protagonista questo fine settimana, ci adatteremo in ogni caso e situazione e lavoreremo per fare un passo in avanti.”

Il weekend di Le Mans arriva in un momento cruciale per Franco Morbidelli, che sta cercando di dare una svolta alla sua stagione dopo un avvio complicato. Il podio nella Sprint di Jerez ha rappresentato una boccata d’ossigeno, non solo per il risultato ma soprattutto per il morale: un risultato arrivato in condizioni difficili, che ha ricordato a tutti quanto Morbidelli sappia esaltarsi quando la pista diventa imprevedibile.

Le previsioni parlano di pioggia, e questo potrebbe giocare a suo favore. A Jerez, proprio in condizioni miste, ha tirato fuori una delle sue migliori prestazioni dell’anno. Se il weekend dovesse diventare una lotteria, lui è uno di quelli che può pescare il jolly.

Il #49 della Ducati arriva in Francia con motivazione, fiducia e una pista che gli piace. Ingredienti perfetti per provare a cambiare marcia.

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