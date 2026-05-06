MotoGP | GP Le Mans, Bagnaia: “Circuito che può valorizzare il carattere della Desmosedici”

Pecco Bagnaia arriva a Le Mans dopo il buon test di Jerez e spera di tornare a lottare per la vittoria non solo in condizioni meteo particolari ma anche con pista asciutta.

Il tre volte iridato della Ducati è salito sul podio del tracciato Bugatti nel 2024 ed è convinto che questo circuito possa esaltare il carattere della Desmosedici GP 26.

In terra francese la casa di Borgo Panigale ha già vinto nel 2020 con Danilo Petrucci e la squadra ufficiale, seguito dalle vittorie di Miller (’21), Bastianini (’22), Bezzecchi (’23) e Martin (’24). Il circuito francese è l’unico dove tutte le squadre Ducati hanno raggiunto il massimo risultato.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Sono felice di andare a Le Mans, sulla carta, è il tipo di pista che può valorizzare al meglio il carattere della Desmosedici. Dopo il test sono rimasto soddisfatto; Abbiamo provato alcune soluzioni convincenti che possono darci una mano, non solo qui, ma anche su altri tipi di tracciati. Speriamo in un bel meteo e continuremo a lavorare per avvicinarci ai più forti”.

Il tracciato francese è storicamente favorevole alla Desmosedici: frenate violente, accelerazioni esplosive e curve lente dove la moto di Borgo Panigale riesce a mettere a terra tutta la sua trazione. Bagnaia lo sa bene e lo ha ribadito: Le Mans è una pista che “valorizza il carattere della Ducati”.

La GP 26, però, è una moto diversa dalle precedenti: più stabile, più precisa, ma anche più complessa da interpretare. Pecco sta ancora lavorando per adattare il suo stile, soprattutto in ingresso curva, dove non ha ancora la naturalezza che aveva con la “vecchia” Ducati.

Dati Carriera Francesco Bagnaia

GPs Starts 238 (133 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Wins: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podiums: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Sprint wins: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

World Titles: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito GP Francia Le Mans

Country: France

Name: Le Mans

Circuit record: Quartararo (Yamaha), 01:29.324 – 2025

Maximum speed: Di Giannantonio (Ducati), 326.9 km/h – 2025

Track length: 4,19 km

Sprint race distance: 13 laps

Race distance: 27 laps

Turns: 14 (9 right, 5 left)

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