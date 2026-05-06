MotoGP | GP Le Mans, Marini: “E’ molto importante entrare in Q2”

Luca Marini ha un grande obiettivo per la gara di Le Mans: massimizzare la sua prestazione del venerdì per assicurarsi un passaggio diretto alla Q2.

Qualificarsi tra i primi dieci può migliorare notevolmente le sue possibilità in gara, eliminando l’ostacolo di superare il gruppo come ha già dimostrato lo scorso anno in Ungheria e Indonesia.

Se il pesarese riuscirà ad ottenere una posizione solida in griglia, potrà aspirare a qualcosa di meglio della Top Ten.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Non vedo l’ora di arrivare a Le Mans dopo il test positivo che abbiamo avuto a Jerez. Abbiamo alcune cose da provare durante il weekend di gara che possono aiutarci. Certo, è un po’ una scommessa dirlo, ma molto dipenderà da cosa succederà con il meteo. Il nostro obiettivo è davvero entrare in Q2 perché questo apre molte più possibilità sabato e domenica. Dobbiamo arrivare rapidamente al nostro livello e poi lavorare per fare un altro passo o due come i nostri rivali.”

Il suo team-mate Joan Mir, iridato 2020 della MotoGP, ha dimostrato che la sua velocità pura e il ritmo complessivo sulla Honda RC213V sono ottime, ma è mancata la costanza e sono arrivate delle cadute di troppo.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Arriviamo in Francia con molta motivazione dopo un weekend in Spagna dove pensavo avremmo potuto ottenere di più. I test di lunedì ci hanno aiutato a chiarire alcune cose e a trovare nuove idee per questo prossimo appuntamento. Ultimamente Le Mans non è stata la pista migliore per me, ma so che possiamo cambiare le nostre sorti e realizzare il potenziale che abbiamo mostrato.”

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