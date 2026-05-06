MotoGP | GP Le Mans: gara di casa per Fabio Quartararo

Fabio Quartararo è pronto ad affrontare la sua gara di casa, il Gran Premio di Francia, quinta tappa della MotoGP 2026 che si disputerà sullo storico tracciato Bugatti di Le Mans.

L’iridato 2021 della MotoGP è sempre alle prese con la mancanza di competitività della nuova Yamaha YZR-M1 V4, ma dopo il test post-GP di Jerez, è curioso di vedere se anche in una pista diversa la nuova aerodinamica possa aiutare.

“El Diablo” è già salito sul podio del circuito francese una volta, un terzo posto conquistato nel 2021 e proverà a dare il massimo davanti al suo pubblico che lo ha sempre acclamato come un’eroe.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Le Mans è sempre uno dei weekend più speciali dell’anno per me. Il supporto dei fan è incredibile e mi dà una motivazione extra ogni volta che sono qui. Dopo il lavoro fatto a Jerez, sono curioso di vedere come ci si sente su questo circuito e ho anche qualcosa di speciale in serbo per i tifosi in questo weekend di gara, quindi non vedo l’ora.”

Anche il suo team-mate Alex Rins spera di uscire dalla lotta per le posizioni di rincalzo. Il #42 della casa di Iwata ha ottenuto buoni risultati sul circuito francese nelle categorie inferiori: ha conquistato un terzo e due secondi posti nella Moto3 rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, oltre ad una vittoria nella classe Moto2 nel 2016.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Mi piace molto correre a Le Mans. È un circuito di cui ho bei ricordi. Il test di Jerez è risultato positivo e ci ha dato nuove idee, quindi questo weekend è dedicato a continuare quel lavoro e vedere come si comporterà la moto. Sono motivato a continuare a costruire passo dopo passo e a spingermi per essere più vicino ai primi.”

Il circuito Bugatti fu costruito nel 1965, a pochi chilometri dalla città di Le Mans. La MotoGP (allora classe 500cc, ndr) fece la sua prima visita al iconico circuito francese alla fine degli anni sessanta, e rimase una presenza fissa fino al 1996. Dopo alcune modifiche di sicurezza, il circuito lungo 4,19 km fu reinserito nel calendario nel 2000. Il suo tracciato di cinque curve a sinistra e nove a destra pone l’accento su frenate tardive, forti accelerazioni e trazione posteriore, il che rende le battaglie più impegnative.