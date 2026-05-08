MotoGP | GP Le Mans Day 1, Rins in Q2 mentre Quartararo cerca il feeling

MotoGP GP Francia Monster Energy Yamaha – Venerdì agrodolce per il team Monster Energy Yamaha MotoGP a Le Mans. Da una parte Alex Rins, autore di una solida prestazione che gli vale l’accesso diretto al Q2 con l’ottavo tempo; dall’altra Fabio Quartararo, ancora alla ricerca del giusto feeling sulla sua M1 nel GP di casa e costretto a passare dalla Q1.

In condizioni perfette sul circuito Bugatti, Rins ha confermato già dal mattino le buone sensazioni mostrate nei test di Jerez. Lo spagnolo ha chiuso le FP1 in sesta posizione e nel pomeriggio ha ulteriormente consolidato il proprio passo, fermando il cronometro a meno di tre decimi dalla vetta.

Più complicata invece la giornata di Quartararo. Il francese, che per il GP di casa ha sfoggiato un casco speciale dedicato ai tifosi, non è mai riuscito a trovare il feeling ideale sul giro secco. Nonostante distacchi minimi in una classifica cortissima ha concluso solo al 17esimo posto.

Dichiarazioni Alex Rins, Prove GP Francia

“Sono davvero orgoglioso di quello che sono riuscito a fare: sono entrato direttamente in Q2. Era da tanto tempo che non ci riuscivo, quindi sono molto felice di avercela fatta oggi. Quando sono rientrato nel box ho visto anche i meccanici contenti. Quando le cose sono difficili, risultati come questo danno una spinta a tutta la squadra. Oggi dobbiamo goderci il momento, poi vedremo cosa riusciremo a fare domani. Sicuramente darò di nuovo il massimo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo e sessione dopo sessione”

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Prove GP Francia

“È stata dura, perché mi aspettavo molto di più, soprattutto sul giro secco, dato che nei test di Jerez mi sentivo davvero bene in quella situazione. Oggi invece non ho avuto le stesse sensazioni e ho anche commesso qualche errore nel mio giro migliore, ma non è andata così male. Ho avuto una sensazione un po’ insolita sulla moto, almeno per noi, quindi dobbiamo capire meglio. Abbiamo tanti dati da analizzare, anche quelli di Alex, e sarà interessante farlo. Dobbiamo fare un passo in avanti per domani”