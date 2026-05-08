MotoGP | GP Le Mans Day 1, Martin: “Siamo vicini ma ci serve uno step”

MotoGP GP Francia Aprilia Racing – Buon venerdì per Jorge Martin nel turno di Prove del Gran Premio di Le Mans. Lo spagnolo dell’Aprilia, ha concluso al sesto posto, centrando l’accesso diretto al Q2 dopo una giornata positiva, nonostante una caduta che non ha compromesso il lavoro svolto. Martin è riuscito a mantenere un ritmo competitivo per tutta la sessione, mostrando velocità soprattutto nel time-attack finale. Restano però alcuni dettagli da sistemare in vista del sabato, in particolare nella gestione della temperatura della gomma anteriore, aspetto fondamentale sul tracciato francese.

Dichiarazioni Jorge Martin, Prove GP Francia

“Nelle Prove mi sentivo bene e, nonostante la caduta, alla fine siamo riusciti a fare un bel time attack mantenendo un buon passo. Dobbiamo continuare a lavorare in vista di domani perché faccio ancora un po’ fatica a mandare in temperatura la gomma anteriore. Siamo vicini, ma ci serve un ulteriore step”

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