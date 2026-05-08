MotoGP | GP Le Mans Day 1, Bastianini: “Non ho abbastanza grip”

Enea Bastianini ha concluso le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia in 11esima posizione a soli 0,078s dall’accesso diretto in Q2.

Un vero peccato per il riminese della KTM, che soffre la mancanza di grip in ingresso, soprattutto a sinistra, perdendo tempo soprattutto alle curve 3 e 4.

La “Bestia” ci riproverà domani mattina nella Q1, dove i primi due classificati passano alla Q2, raggiungendo i primi 10 piloti già qualificati.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Onestamente, la moto sembrava veloce, ma il problema principale sono i cambi di direzione. Non ho abbastanza grip all’ingresso, soprattutto a sinistra, e perdo tempo soprattutto alle curve 3 e 4. Siamo competitivi, ma il livello è molto alto. Qui vediamo che se perdi tre decimi, sei fuori dalla Q2, quindi devi essere perfetto. Devo adattare il mio stile di guida ed essere più fluido, è un GP in casa per la squadra, quindi spingerò per ottenere il miglior risultato!”

La prima giornata di Enea Bastianini a Le Mans è stata una miscela di potenziale e frustrazione. Il tempo finale, pur competitivo, non è bastato per garantirgli l’accesso diretto alla Q2, e questo pesa soprattutto perché il margine che lo separa dai primi dieci è davvero minimo. Quei 78 millesimi raccontano perfettamente la natura del tracciato francese: una pista dove i distacchi sono ridotti all’osso e dove ogni dettaglio, ogni appoggio, ogni ingresso curva può fare la differenza tra un turno positivo e uno complicato.

Il problema principale, come ha spiegato lui stesso, riguarda il grip in ingresso, soprattutto nelle curve a sinistra. Le curve 3 e 4 sono tra i punti più delicati del circuito Bugatti: richiedono una moto stabile, un anteriore solido e una grande fluidità nei cambi di direzione. Se manca anche solo una di queste componenti, il tempo sul giro ne risente immediatamente. Bastianini ha evidenziato proprio questo limite, sottolineando come la moto sia veloce ma ancora difficile da interpretare in quelle fasi in cui serve la massima precisione.