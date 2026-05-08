MotoGP | GP Le Mans Day 1, Morbidelli: “Non è la performance che vogliamo”

Franco Morbidelli ha proseguito anche nel Day 1 di Le Mans il lavoro svolto nei test di Jerez per tornare a lottare nelle posizioni di vertice.

Purtroppo per l’italo-brasiliano non sono arrivate conferme dal punto di vista cronometrico. Pur migliorandosi dalle FP1 alle pre-qualifiche, il #21 del VR46 Racing Team non è andato oltre la 18esima posizione a 0.763s dalla vetta occupata dall’idolo di casa Johann Zarco.

Sarà costretto quindi ancora una volta a passare dalla Q1 per cercare l’accesso alla fase finale delle qualifiche, dove i primi 12 si giocheranno la miglior posizione in griglia.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Francia Le Mans Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“È stata una giornata lineare per noi, abbiamo portato avanti il nostro programma di lavoro senza molti problemi concentrandoci su alcune cose durante la giornata, questo è positivo. Sicuramente, la performance non è ancora quella che vogliamo, non ho la giusta fiducia nelle curve come vorrei, stiamo verificando tante cose, ma posso dire che abbiamo compiuto dei passi in avanti sia nei test che oggi. In alcuni punti della pista sento tanto potenziale, la moto ha una grande accelerazione quindi si tratta di mettere insieme i pezzi. Ho perso la Q2 per sette decimi, che non sono molti, ma sono sufficienti per essere indietro nella MotoGP attuale. Però direi che la giornata è stata solida.”

Il #21 ha insistito molto sul concetto di “linearità”, un termine che nel suo linguaggio tecnico indica una giornata senza intoppi, utile per costruire una base solida in vista del sabato. Nonostante il risultato finale non sia stato brillante, Morbidelli ha potuto proseguire il percorso iniziato nei test di Jerez, dove aveva trovato alcune soluzioni che sembravano avvicinarlo alla competitività dei migliori.

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