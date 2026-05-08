MotoGP | GP Le Mans Day 1, Mir in Q2: “Oggi siamo stati forti”

MotoGP GP Francia Honda Castrol HRC – Il venerdì del GP di Francia regala segnali molto incoraggianti alla Honda. Sul circuito di Le Mans, tutte e quattro le RC213V si sono messe in evidenza, con Luca Marini autore del miglior tempo nelle FP1 e Joan Mir capace di conquistare direttamente l’accesso al Q2 grazie a un ottimo turno pomeridiano.

Per la casa giapponese si tratta del miglior venerdì stagionale in questo avvio del Mondiale MotoGP 2026. Mir ha chiuso la giornata al quinto posto, a soli 185 millesimi dal leader del venerdì Johann Zarco. Il campione del mondo 2020 ha migliorato di oltre un secondo il riferimento del mattino, trovando un feeling particolarmente positivo con l’anteriore della RC213V, aspetto fondamentale sul tracciato francese.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Francia Day 1

“Oggi siamo stati forti e sento di fare molta differenza io stesso. La direzione che abbiamo trovato nei test sta funzionando bene qui e sto guidando davvero bene. Il feeling con l’anteriore è fondamentale a Le Mans: è difficile da ottenere, ma siamo riusciti a trovarlo. Entrare direttamente in Q2 ci rende la vita molto più semplice, perché non dover rimontare dal fondo ci permette di lavorare in modo più tranquillo. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità. Non vedo l’ora che arrivino domani e domenica: voglio dare ai tifosi qualcosa per cui esultare”