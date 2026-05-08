MotoGP | GP Le Mans Day 1, Marini: “Peccato per la Q2”

E’ un Luca Marini rammaricato quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026 che si disputerà questo weekend sullo storico tracciato Bugatti di Le Mans.

Il pilota pesarese della Honda dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle FP1, non è riuscito ad agguantare la Q2 e dovrà quindi passare per la “tagliola” della Q1.

Un errore nel primo tentativo e poi bandiere gialle nel secondo, non hanno permesso al #10 di migliorare il suo tempo e alla fine ha chiuso 16esimo, a 0.556s dalla vetta occupata dal compagni di marca Johann Zarco.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“È davvero un peccato oggi. Ho commesso un errore con la prima gomma e poi, nel secondo tentativo, ci sono state bandiere gialle e traffico: le solite cose che possono sempre succedere. Nel complesso però il nostro venerdì è stato positivo. Al mattino eravamo davvero forti e avevo fiducia di poter mantenere quel passo anche nel pomeriggio, quindi resta un peccato. Dobbiamo ancora migliorare il feeling quando spingiamo per il giro secco con la gomma nuova. Zarco ha fatto un grande lavoro, quindi analizzeremo i suoi dati per capire dove possiamo migliorare. Rispetto all’anno scorso, Honda nel complesso ha fatto un passo avanti e oggi lo si vede chiaramente. A Le Mans il meteo è sempre una variabile impazzita, quindi vedremo cosa succederà.”

La giornata di Marini, pur chiusa con un risultato deludente, lascia comunque diversi spunti positivi per il prosieguo del weekend. Il fatto che al mattino fosse stato il più veloce in pista dimostra che la Honda 2026 ha finalmente una base più solida su cui lavorare, e che il #10 è in grado di sfruttarla quando trova le condizioni giuste. La FP1 non è stata un caso: Marini ha mostrato una moto stabile in frenata, efficace nei cambi di direzione e capace di generare un buon grip anche nelle fasi di accelerazione, aspetti che lo scorso anno erano tra i punti più critici del progetto HRC.

Il meteo, come sempre a Le Mans, resta una variabile imprevedibile. Se dovesse arrivare la pioggia, la Q1 potrebbe trasformarsi in una lotteria, e in quel caso Marini potrebbe anche sfruttare la sua sensibilità sul bagnato. Se invece sarà asciutto, servirà un giro perfetto, senza sbavature, per provare a conquistare uno dei due posti disponibili per la Q2.

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