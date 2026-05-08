MotoGP | GP Le Mans Day 1, Alex Marquez: “Ho fatto più fatica del normale” [VIDEO]

MotoGP GP Francia Gresini Racing – Nonostante qualche difficoltà, Alex Marquez ha chiuso il venerdì del GP di Francia con un positivo quarto tempo, conquistando l’accesso diretto al Q2 sul tracciato di Le Mans. Il pilota del team Gresini ha spiegato come il circuito francese richieda uno stile di guida particolarmente aggressivo per adattarsi alle caratteristiche della pista, ma ha anche sottolineato i progressi fatti nel corso della giornata grazie al lavoro svolto insieme alla squadra e a Ducati. Dopo le analisi effettuate nei test di Jerez e alcune modifiche apportate alla moto, il feeling sembra essere cresciuto soprattutto in frenata e in ingresso curva, anche se resta ancora qualcosa da confermare in vista del resto del weekend.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport MotoGP, al termine delle prove.

Dichiarazioni Alex Marquez, Prove GP Francia

“Ho fatto più fatica del normale ma questo è un circuito che per il mio stile di guida devo insistere di più. Alla fine abbiamo fatto un bello step, con piccole cose possiamo ancora migliorare. A Jerez abbiamo fatto delle analisi con il team e Ducati, abbiamo modificato delle cose e il feeling è stato buono dal primo momento. Anche qui non è male il feeling ma dobbiamo ancora confermare delle cose. Quando i risultati non arrivano, avere una bella squadra come Gresini aiuta. Sembra che il feeling in entrata e nel fermare la moto l’abbiamo trovato”



