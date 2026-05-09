MotoGP | GP Le Mans 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:50 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15:00 con la Sprint Race

11:31 Pole Position di Pecco Bagnaia! Secondo Marc Marquez davanti a Marco Bezzecchi. Quarto Di Giannantonio, a seguire: Acosta, Quartararo, Mir, Martin, Ogura e A.Marquez. Undicesimo Zarco davanti a Rins. Bagnaia era a digiuno di Pole da 196 giorni (GP Malesia)

11:30 Secondo Bezzecchi e Bagnaia primo in 1:29.634!

11:27 M.Marquez al comando in 1:29.646, secondo Di Giannantonio. Caduta di A.Marquez. Terzo Bezzecchi davanti a Quartararo, quinto Martin davanti a Bagnaia. Settimo Mir, a seguire: Ogura, Acosta e A.Marquez. Undicesimo Rins davanti a Zarco

11:25 5 MINUTI AL TERMINE

11:20 TOP 10: Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Mir, Ogura, M.Marquez, Quartararo, Acosta, Rins e A.Marquez. Bagnaia ai box per presunto problema all’abbassatore

11:20 Bezzecchi primo in 1:29.825. Martin terzo davanti a Mir. Settimo Quartararo

11:19 Di Giannantonio primo in 1:29.876. TOP 7: Di Giannantonio, Acosta, Mir, M.Marquez, A.Marquez, Bezzecchi e Zarco

11:18 M.Marquez sta utilizzando la stessa gomma media del tempo di prima

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:05 BANDIERA A SCACCHI! Marc Marquez e Fabio Quartararo passano al Q2. TOP 10: M.Marquez, Quartararo, R.Fernandez, Bastianini, Marini, Morbidelli, Toprak, Moreira, Miller e Aldeguer. Undicesimo Binder davanti a Folger

11:02 Quartararo si migliora in 1:29.719 ma M.Marquez fa meglio in 1:29.288 ed è nuovo record della pista!

11:01 M.Marquez velocissimo nel primo settore

11:05 5 MINUTI AL TERMINE

10:58 TOP 10: Quartararo, Fernandez, M.Marquez, Morbidelli, Marini, Moreira, Miller, Binder, Toprak e Folger

10:56 Quartararo al comando! 1:29.967

10:55 Fernandez passa al comando con 1:29.972

10:54 M.Marquez primo in 1:29.988, secondo Fernandez

10:52 Caduta di Bastianini, rider OK

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:42 TOP 10: Quartararo, Bagnaia, Di Giannantonio, Ogura, Fernandez, Bezzecchi, Martin, Bastianini, Acosta e Zarco. Undicesimo Mir, a seguire: A.Marquez, Aldeguer, Morbidelli, Moreira, M.Marquez, Binder, Marini, Toprak, Rins, Miller e Folger

10:40 BANDIERA A SCACCHI! Bagnaia migliora ma non abbastanza per passare in testa

10:36 Caduta di Zarco, rider OK. M.Marquez chiude secondo davanti a Bagnaia ma i tempi vengono cancellati per la caduta di Zarco

10:35 5 MINUTI AL TERMINE! TOP 10: Quartararo, Bagnaia, Di Giannantonio, Fernandez, Bezzecchi, Martin, Acosta, Zarco, Bastianini e A.Marquez

10:29 Quartararo ha abbassato il suo tempo in 1:30.580

10:23 Quartararo al comando con 1:30.619. TOP 10: Quartararo, Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Acosta, Di Giannantonio, Bastianini, A.Marquez, Fernandez e Mir

10:20 FP2 in corso!

Diretta Qualifiche GP Francia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Bugatti di Le Mans, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Francia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato l’idolo di casa Johann Zarco, che che aveva preceduto Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Quarto tempo per Alex Marquez seguito da Joan Mir e Jorge Martin. Marco Bezzecchi aveva chiuso settimo davanti ad Alex Rins, Ai ogura e Pedro Acosta, ultimo pilota qualificato direttamente alla Q2.

Nomi eccellenti in Q1, su tutti Marc Marquez, che aveva chiuso 13esimo. Costretti a disputare la Q1 anche i nostri Enea Bastianini, Luca Marini e Franco Morbidelli.

Johann Zarco il più veloce delle pre-qualifiche di Le Mans

DIRETTA QUALIFICHE GP FRANCIA DALLE 10:50

Foto: Michelin