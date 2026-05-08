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MotoGP | GP Le Mans Day 1, Bagnaia: “Sono davvero contento”

Il tre volte iridato della Ducati ha chiuso al terzo posto le pre-qualifiche

di Alessio Brunori8 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans Day 1, Bagnaia: “Sono davvero contento” MotoGP | GP Le Mans Day 1, Bagnaia: “Sono davvero contento”

E’ Pecco Bagnaia sorridente quello che ha parlato dopo la prima giornata di prove del Gran Premio di Francia, quinta tappa della MotoGP 2026 in programma a Le Mans.

Il tre volte iridato della Ducati ha chiuso le F1 al 16esimo posto a 0.690s dalla vetta, mentre nelle pre-qualifiche ha centrato il terzo tempo che lo proietta direttamente in Q2. Anche le FP1 nonostante il risultato avevano soddisfatto il pilota di Chivasso, che aveva girato con gomme usate e alla ricerca del miglior feeling con la propria Desmosedici GP 26.

La scivolata a fine sessione del turno pomeridiano gli ha tolto la possibilità di lottare per la prima posizione, ma non il sorriso, ecco cosa ha detto il #63 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Sono davvero contento di essere stato in grado di spingere così forte oggi. È stata una buona giornata, abbiamo lavorato bene sin da subito. Anche la sessione della mattina è stata positiva, nonostante il risultato; nel pomeriggio abbiamo individuato da subito la direzione da prendere, migliorando il passo. Il time attack è andato bene senza strafare, a differenza dell’ultimo tentativo, nel quale puntavo a scendere sotto al minuto e trenta. Sono felice, caduta a parte: ora dobbiamo provare ad adattarci al meglio alle condizioni dei prossimi due giorni.”

La prima giornata di Pecco Bagnaia a Le Mans è stata una miscela di solidità, velocità e consapevolezza tecnica. Il risultato delle FP1 non racconta la realtà del suo lavoro: Bagnaia ha scelto deliberatamente di concentrarsi sul passo gara, girando con gomme usate e provando diverse soluzioni per migliorare la stabilità della Desmosedici GP26, soprattutto in ingresso curva. È un approccio che spesso paga nel lungo periodo, perché permette di costruire una base solida per il resto del weekend.

Il vero salto di qualità è arrivato nel pomeriggio, quando Pecco ha trovato immediatamente la direzione giusta. Il terzo tempo nelle pre‑qualifiche è un segnale forte: significa che la Ducati ha margine e che il #63 ha già individuato i punti chiave su cui lavorare. La caduta nel finale, arrivata mentre tentava un giro sotto il minuto e trenta, non ha compromesso il bilancio della giornata. Anzi, conferma che Bagnaia ha ritrovato quella fiducia necessaria per spingere davvero, senza timori.

Dati Carriera Francesco Bagnaia

GPs Starts 238 (133 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)
Wins: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)
Podiums: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)
Sprint wins: 13
Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)
World Titles: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito GP Francia Le Mans

Country: France
Name: Le Mans
Circuit record: Quartararo (Yamaha), 01:29.324 – 2025
Maximum speed: Di Giannantonio (Ducati), 326.9 km/h – 2025
Track length: 4,19 km
Sprint race distance: 13 laps
Race distance: 27 laps
Turns: 14 (9 right, 5 left)

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