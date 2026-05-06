In evidenza

MotoGP | GP Le Mans, Marquez: “Tracciato che mi piace”

Il nove volte iridato della Ducati è reduce dalla caduta nella gara domenicale di Jerez

di Alessio Brunori6 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans, Marquez: “Tracciato che mi piace” MotoGP | GP Le Mans, Marquez: “Tracciato che mi piace”

Marc Marquez arriva a Le Mans dopo la vittoria nella gara Sprint di Jerez e la caduta nella gara domenicale e un successivo test svolto sempre sulla pista spagnola.

Nella scorsa stagione il nove volte iridato vinse la Sprint Race e arrivò secondo nella gara “lunga” della domenica. Il recente test di Jerez lo fa ben sperare e proverà a recuperare qualche punto sul leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, lontano 44 punti.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Le Mans è un circuito che mi piace e dove ero già molto veloce con la Desmosedici GP lo scorso anno. Sarà un weekend pieno di molte incognite: il meteo potrebbe riservarci qualche sorpresa. In ogni caso, a Jerez abbiamo lavorato bene. A parte la caduta, siamo stati competitivi e anche lunedì abbiamo fatto un buon passo avanti.”

Il weekend di Le Mans rappresenta un crocevia importante per Marc Marquez, che sta vivendo un inizio di stagione altalenante: lampi di competitività assoluta alternati a difficoltà nel trovare il feeling con la GP 26. La vittoria nella Sprint di Jerez ha ricordato a tutti che il talento e l’astuzia sono intatti, ma la caduta della domenica e il distacco in classifica mostrano che il percorso di adattamento non è ancora completo.

Le Mans è famosa per la sua imprevedibilità. Pioggia improvvisa, temperature basse, asfalto scivoloso: un contesto in cui Marquez storicamente si esalta. La vittoria nella Sprint di Jerez, arrivata proprio in condizioni miste, è un precedente incoraggiante.

Dati Carriera Marc Marquez

GPs Starts: 289 (211 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)
Wins: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)
Podiums: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)
Sprint wins: 17
Pole positions: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)
World Titles: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito GP Francia Le Mans

Country: France
Name: Le Mans
Circuit record: Quartararo (Yamaha), 01:29.324 – 2025
Maximum speed: Di Giannantonio (Ducati), 326.9 km/h – 2025
Track length: 4,19 km
Sprint race distance: 13 laps
Race distance: 27 laps
Turns: 14 (9 right, 5 left)

4/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Guarda anche

Foto MotoGP SBK

motogp-jerez-gp-spagna-2026-00019motogp-jerez-gp-spagna-2026-00029motogp-jerez-gp-spagna-2026-00027motogp-jerez-gp-spagna-2026-00035motogp-jerez-gp-spagna-2026-00026motogp-jerez-gp-spagna-2026-00018motogp-jerez-gp-spagna-2026-00015motogp-jerez-gp-spagna-2026-00045motogp-jerez-gp-spagna-2026-00040motogp-jerez-gp-spagna-2026-00016motogp-jerez-gp-spagna-2026-00036motogp-jerez-gp-spagna-2026-00017

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news