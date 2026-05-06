MotoGP | GP Le Mans, Marquez: “Tracciato che mi piace”

Marc Marquez arriva a Le Mans dopo la vittoria nella gara Sprint di Jerez e la caduta nella gara domenicale e un successivo test svolto sempre sulla pista spagnola.

Nella scorsa stagione il nove volte iridato vinse la Sprint Race e arrivò secondo nella gara “lunga” della domenica. Il recente test di Jerez lo fa ben sperare e proverà a recuperare qualche punto sul leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, lontano 44 punti.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Le Mans è un circuito che mi piace e dove ero già molto veloce con la Desmosedici GP lo scorso anno. Sarà un weekend pieno di molte incognite: il meteo potrebbe riservarci qualche sorpresa. In ogni caso, a Jerez abbiamo lavorato bene. A parte la caduta, siamo stati competitivi e anche lunedì abbiamo fatto un buon passo avanti.”

Il weekend di Le Mans rappresenta un crocevia importante per Marc Marquez, che sta vivendo un inizio di stagione altalenante: lampi di competitività assoluta alternati a difficoltà nel trovare il feeling con la GP 26. La vittoria nella Sprint di Jerez ha ricordato a tutti che il talento e l’astuzia sono intatti, ma la caduta della domenica e il distacco in classifica mostrano che il percorso di adattamento non è ancora completo.

Le Mans è famosa per la sua imprevedibilità. Pioggia improvvisa, temperature basse, asfalto scivoloso: un contesto in cui Marquez storicamente si esalta. La vittoria nella Sprint di Jerez, arrivata proprio in condizioni miste, è un precedente incoraggiante.

Dati Carriera Marc Marquez

GPs Starts: 289 (211 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Wins: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podiums: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Sprint wins: 17

Pole positions: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

World Titles: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito GP Francia Le Mans

Country: France

Name: Le Mans

Circuit record: Quartararo (Yamaha), 01:29.324 – 2025

Maximum speed: Di Giannantonio (Ducati), 326.9 km/h – 2025

Track length: 4,19 km

Sprint race distance: 13 laps

Race distance: 27 laps

Turns: 14 (9 right, 5 left)

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