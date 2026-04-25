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MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Quartararo: “Se domani sarà asciutto, sarà un’altra storia”

Il francese ha concluso in settima posizione

di Jessica Cortellazzi25 Aprile, 2026
MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Quartararo: “Se domani sarà asciutto, sarà un’altra storia” MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Quartararo: “Se domani sarà asciutto, sarà un’altra storia”

MotoGP Jerez Monster Energy Yamaha – Dopo una Sprint Race estremamente complicata e condizionata dal meteo variabile a Jerez, Fabio Quartararo ha saputo rimontare con costanza partendo dalla diciassettesima posizione in griglia. Il pilota francese ha progressivamente recuperato terreno fino a rientrare in zona punti, gestendo al meglio una gara resa imprevedibile dall’arrivo della pioggia e dal successivo cambio moto. Nonostante una sosta leggermente tardiva che gli ha fatto perdere qualche posizione, è riuscito comunque a chiudere settimo, conquistando punti preziosi e confermando una buona capacità di adattamento in condizioni miste.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Jerez

“Direi che per me questo flag-to-flag è stato positivo. Purtroppo sono rientrato un giro troppo tardi, ma abbiamo comunque preso tre punti. Non mi aspettavo di essere veloce sul bagnato oggi, visto che è stata una delle prime volte con questa moto in queste condizioni. Ma domani sarà un’altra storia se sarà asciutto. Dovremo lavorare duro e trovare qualcosa”

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