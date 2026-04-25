CIV | Gp Misano Race 1: Delbianco domina la Superbike, davanti a Giannini e Pirro. Vittoria di Kevin Zannoni in Supersport

Primo round del CIV e primi verdetti nel sabato di Misano Adriatico. Nella classe Superbike si riparte da dove ci eravamo lasciati con la vittoria di Alessandro Delbianco (DMR Yamaha team), autore anche della pole position e candidato principale alla conquista del tricolore.

Il nuovo regolamento a cui sottostanno le moto, tende a rimescolare le carte con la formula Production bike vista lo scorso anno in un ranking a parte e ora estesa a tutto lo schieramento. Ottimo l’impatto da parte di Honda che con Gabriele Giannini (Scuderia Improve) ha ottenuto un sontuoso secondo posto, davanti all’indomito Michele Pirro (Garage51). Qualche polemica nel dopo gara ha acceso il dibattito sulle reali necessità di “power balance” sostenute da Ducati, in virtù di feedback della passata stagione. Delbianco ha infatti dominato la prova sin dal primo giro e raggiungendo il traguardo con ampio vantaggio. Dietro invece la lotta si è fatta serrata e si sono visti scambi di posizioni e sorpassi in puro stile Superbike anni novanta.

Molto combattuta è stata la Supersport, che ha impressionato gli addetti ai lavori per l’equilibrio e l’alto livello degli iscritti alla categoria. Dopo aver firmato il primo tempo in qualifica, Kevin Zannoni (Broncos racing team), ha vinto all’ultimo giro passando da terzo a primo, grazie alla potenza della sua Ducati Panigale V2, con cui ha saputo sfruttare il vantaggio di ben due scie. Secondo Niccolò Antonelli, pilota in arrivo dal mondiale, che con il team Altogo si è giocato le prime posizioni sia in qualifica che in gara, dominandola fino al penultimo giro. Terzo Lorenzo Dalla Porta (Promodriver), capace di insidiare gli avversari con ingressi in curva al limite e sorpassi aggressivi. Per almeno la metà dei giri, alla bagarre ha contribuito anche Andrea Mantovani (Scuderia D’Ettorre), che ha accusato un calo nelle ultime battute. Resta il fatto che questi quattro piloti di quattro diverse squadre, hanno letteralmente fatto il vuoto sul resto del gruppo. Revocata la seconda posizione di Antonelli per una verifica sulla moto, è salito secondo Dalla Porta e terzo Mantovani.

In Sportbike si sono visti tanti sorpassi, ma anche tanta bagarre, dato il maggior numero di partecipanti e un livello di parità delle prestazioni quasi ineguagliabile, per oltre mezza griglia. Ha vinto Filippo Bianchi (MMP Velocità) seguito da Bruno Ieraci (Morrovalle) e Alfonso Coppola (MMP Velocità) terzo.

La Moto4, ex PreMoto3 ora allineata al FIM MotoJunior, ha vissuto un finale clamoroso con la caduta di Edoardo Savino, dominatore delle prove e titolato alla vittoria, in favore di Luca Rizzi (We Race Pos Corse), primo vincitore dell’anno. Al secondo posto è giunto Mathias Tamburini (L30 Racing), mentre al terzo troviamo meritatamente Stefano Salvetti (Buccimoto Factory).

Foto credit: Paolo Marletto