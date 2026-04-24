MotoGP | Gp Jerez: Alex Marquez fa sue le pre-qualifiche, “Diggia” è secondo davanti a Bezzecchi

MotoGP Pre-qualifiche GP Spagna – Uno strepitoso Alex Marquez si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, che si sta disputando sul circuito di Jerez Angel Nieto.

Il #73 del Gresini Racing sembra aver ritrovato un grande feeling con la sua Ducati Desmosedici GP 26 in una pista che ama e dove lo scorso anno aveva centrato la prima vittoria in MotoGP.

Alle spalle del più piccolo dei fratelli Marquez, staccato di 0.333s, troviamo il nostro Fabio Di Giannantonio, che dopo il miglior tempo delle FP1, si è confermato anche nel turno decisivo per entrare direttamente in Q2.

Il pilota del VR46 Racing Team che è uno dei piloti più richiesti dal mercato, ha girato in 1:36.037, mettendosi alle spalle di 0.173s il leader della classifica Mondiale Marco Bezzecchi.

Una bella conferma anche per il riminese, che sembra andare forte su tutte le piste, questa in particolare che non è mai stata tra le preferite dell’Aprilia.

Il “Bez” precede di soli 0.017s il nove volte iridato Marc Marquez, che al pari del suo team-mate Pecco Bagnaia, sembra soffrire di più rispetto a chi guida le stesse moto, vale a dire Alex Marquez e “Diggia”. Il #93 che accusa un ritardo dalla vetta di poco superiore al mezzo secondo (0.523s), è davanti all’ottimo Ai Agura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team) e al team-mate Bagnaia.

Il pilota di Chivasso ha iniziato la sessione nel peggiore dei modi, cadendo subito alla prima curva nel suo primo giro veloce. Arrivato in staccata ha perso l’anteriore della sua Desmosedici, finendo nella ghiaia. Tornato ai box ha tirato fuori gli artigli nel momento decisivo, chiudendo sesto in sella alla seconda moto, a 0.561s da Alex Marquez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Raul Fernandez con la seconda Aprilia RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team, Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del Gresini Racing, Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale (caduto a poco meno di mezz’ora dalla fine delle prove all’ultima curva, quella che immette sul traguardo e che ha poi preso la seconda moto, ndr) e il miglior pilota KTM, il nostro Enea Bastianini, che in sella alla RC16 del Team Tech3 ha chiuso a 0.655s dalla vetta.

Ottima la prestazione del riminese, in difficoltà nelle FP1 e per buona parte del turno, ma che alla fine ha saputo sfruttare l’extra grip della gomma nuova.

Nessuna casa giapponese direttamente in Q2. Le tre Honda di Joan Mir, Johann Zarco (LCR) e del nostro Luca Marini hanno chiuso rispettivamente in 11esima, 12esima e 13esima posizione con Mir che ha perso l’accesso diretto in Q2 per soli 0.027s.

Alle spalle delle tre RC213V la Ducati del VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli, le KTM di Pedro Acosta (che ha tentato in tutti i modi di domare la sua RC16, che però non ne ha voluto sapere di stare in traiettoria nei giri veloci, ndr) e Brad Binder.

La migliore delle Yamaha è stata la YZR-M1 V4 di Fabio Quartararo, con l’iridato 2021 della MotoGP 17esimo e davanti al compagno di marca nonché rookie Toprak Razgatlioglu, al rookie Pro Honda LCR, Diogo Moreira, ai compagni di marca Jack Miller e Alex Rins e ai tester Aprilia e Yamaha, Lorenzo Savadori e Augusto Fernandez.

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