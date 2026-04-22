MotoGP | GP Jerez, Marquez: “Pista storica, ci saranno tanti tifosi”

Marc Marquez ha sfruttato le tre settimane di pausa dovute allo spostamento del Gran Premio del Qatar causa conflitto in Medio Oriente, per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione.

La prossima tappa è quella di casa per il nove volte iridato della Ducati, che da venerdì scenderà in pista a Jerez, tracciato andaluso dove di caldo non ci sono solo le temperature, ma anche il pubblico, veramente “HOT”.

Su questa pista il #93 della Ducati non vince dal 2019, anno precedente al brutto infortunio al braccio destro, mentre lo scorso anno vinse la Sprint Race davanti al fratello Alex Marquez e a Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Una pausa di tre settimane che ho sfruttato al massimo per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione e il primo Gran Premio di casa alle porte. Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi. L’anno scorso vincere qui la Sprint è stato speciale, un’emozione unica. Non vedo l’ora di tornare al lavoro anche in vista del test di lunedì.”

Dati Carriera Marc Marquez

GP disputati: 288 (210 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 16

Pole position: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito GP Spagna Jerez

Paese: Spagna

Nome: Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Record del circuito: Quartararo (Yamaha), 01:35.610 – 2025

Velocità massima: Bezzecchi (Aprilia), 301.6 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 4,42 km

Durata della gara sprint: 12 giri

Durata della gara: 25 giri

Curve: 13 (8 a destra, 5 a sinistra)

Risultati GP Spagna Jerez 2025

Podio: 1° A. Márquez (Ducati); 2° Quartararo (Yamaha), 3° Bagnaia (Ducati)

Vincitore Sprint: M. Márquez (Ducati)

Pole Position: Quartararo (Yamaha) – 01:35.610

Giro più veloce in gara: A. Márquez (Ducati) – 01:37.349

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