MotoGP | GP Jerez, Marini: “Obiettivo Q2”

Luca Marini così come i suoi colleghi della MotoGP, ha beneficiato di tre settimane di pausa dovuto allo spostamento del Gran Premio del Qatar causa conflitto in Medio Oriente.

Il pilota pesarese della Honda arriva sullo storico circuito di Jerez, tracciato che ha ospitato il suo primo Gran Premio nel 1987 e poi ininterrottamente dal 1989 e che è stato teatro di innumerevoli giri e battaglie epiche negli oltre 30 anni successivi.

Le previsioni meteo annunciano un weekend senza intoppi, fondamentale per permettere ai piloti di ritrovare rapidamente il ritmo dopo tre settimane di pausa. Su questo circuito storico, Honda ha conquistato oltre 20 vittorie nella classe regina.

Luca Marini arriva in Spagna come miglior pilota Honda grazie alla sua costanza, che gli ha permesso di accumulare punti in Thailandia, Brasile e America. Con solide basi, il #10 e il suo team Honda HRC Castrol puntano a sfruttare al massimo la Honda RC213V. Accedere direttamente alla Q2 sarà fondamentale, dato che Marini è spesso in grado di eguagliare il ritmo dei primi cinque una volta risalito la classifica.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Il periodo tra le gare è stato utile per allenarmi, ho fatto diverse cose e mi sento davvero in forma fisicamente in vista di Jerez per questo fine settimana. Sarà importante rientrare in pista il prima possibile, dato che di solito non abbiamo molte pause come questa. Jerez è un circuito che tutti conoscono molto bene e penso che ci darà un’indicazione migliore del nostro livello di preparazione rispetto alle altre moto. Come sempre, entrare in Q2 è il nostro primo obiettivo per il fine settimana e poi vedremo cosa sarà possibile fare sabato e domenica.”

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