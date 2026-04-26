MotoGP | GP Jerez, Marquez: “Non so perchè sono caduto” [VIDEO]

E’ durato solo due giri il Gran Premio di Spagna di Marc Marquez, scivolato in una curva molto veloce mentre seguiva suo fratello Alex Marquez mentre era in seconda posizione.

Il nove volte iridato della Ducati dopo la rocambolesca vittoria arrivata nella Sprint Race (clicca qui per saperne di più) era scattato molto bene dalla pole position, ma era anche consapevole che non sarebbe riuscito a tenere il passo di suo fratello Alex, che poi ha vinto la gara, bissando il successo dello scorso anno.

Una caduta cruenta ma senza conseguenze fisiche quella del #93 della Ducati, che però lo stesso pilota non ha saputo spiegare. Un brutto colpo anche per la classifica iridata, con il distacco nei confronti di Bezzecchi aumentato a ben 44 punti. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Non ho avuto tempo di capire perché in un giro e mezzo se ti dico qualcosa non è vero. Cercavo il feeling, mi ha sorpassato Alex, sapevo che aveva un altro passo, il mio obiettivo era lottare per la terza posizione. Alla 11 si è chiuso il gas davanti e non ho neanche provato a tenerla. Se cadi è perché fai qualcosa male, su alcune cadute è meglio non cercare il perché. Domani è lunedì e continuiamo a lavorare. E’ una transizione, si deve continuare a lavorare e stare più vicino. Ieri ho fatto pole e ho vinto ma le condizioni erano speciali. In asciutto manca ancora guidare meglio ed essere più pulito, dobbiamo fare un salto tutti insieme, moto e pilota. Oggi era il giorno di Alex, contento per lui.”

Dati Carriera Marc Marquez

GP disputati: 289 (211 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 17

Pole position: 103 (75 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito GP Spagna Jerez

Paese: Spagna

Nome: Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Record del circuito: Quartararo (Yamaha), 01:35.610 – 2025

Velocità massima: Bezzecchi (Aprilia), 301.6 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 4,42 km

Durata della gara sprint: 12 giri

Durata della gara: 25 giri

Curve: 13 (8 a destra, 5 a sinistra)





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