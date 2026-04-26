MotoGP | GP Jerez, Alex Marquez: “Giovedì nessuno avrebbe scommesso un euro sulla nostra vittoria”

La prima volta non si scorda mai, ma tornare sul luogo (in questo caso il circuito, ndr) dove si è ottenuta la prima vittoria in Top Class e ripetersi un anno dopo deve essere una vera e propria goduria.

E’ quello che è accaduto ad Alex Marquez, che dopo un difficile inizio di stagione in sella alla nuova Ducati Desmosedici GP 26, ha ritrovato la vittoria nella pista di casa, quella di Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna.

Il pilota del Gresini Racing intervistato da Sky Sport MotoGP ha voluto sottolineare come “Giovedì nessuno avrebbe scommesso un euro sulla nostra vittoria”, una vittoria arrivata invece in modo perentorio.

Il più piccolo dei fratelli Marquez ha voluto sottolineare come oltre a qualche novità tecnica come le ali posteriori, sia stato il suo approccio a cambiare le cose.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Molto bello, giovedì nessuno avrebbe scommesso un euro sulla nostra vittoria. Fare questo è stato importante per me, il team e Ducati. L’unica cosa che abbiamo cambiato è l’aerodinamica dietro, altro non lo posso dire, ma si tratta di piccole cose. Con il Team abbiamo deciso di guidare sopra ai problemi, non fermarmi al box e dare sempre gli stessi commenti. Abbiamo sfruttato i punti positivi che sono tanti e quello ha fatto la differenza. Dal primo momento potevo stringere le linee, entrare forte senza chiusure e quella è stata la differenza rispetto alle altre gare. Sarà interessante capire perché qui non abbiamo avuto quei problemi e andare a Le Mans con questa mentalità. Domani il test sarà molto importante e da lì penseremo a Le Mans dove l’anno scorso siamo andati molto bene.”

La vittoria di Alex Marquez a Jerez non è soltanto un successo sportivo: è una dichiarazione di forza, un messaggio chiaro a tutto il paddock e, soprattutto, un punto di svolta in una stagione iniziata con più ombre che luci. Dopo settimane complicate, tra difficoltà di adattamento alla GP26 e risultati inferiori alle aspettative, il pilota del Gresini Racing ha trovato proprio in Andalusia la scintilla che gli serviva per ribaltare il suo 2026.

Foto: Michelin

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