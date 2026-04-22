MotoGP | GP Jerez, Morbidelli: “Uno dei miei weekend preferiti della stagione”

Franco Morbidelli non ha iniziato al meglio la stagione e dopo la lunga pausa dovuta allo spostamento del Gran Premio del Qatar causa conflitto in Medio Oriente, è pronto a dare il massimo a Jerez, primo appuntamento europeo della stagione, il Gran Premio di Spagna.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team (che è tredicesimo nella classifica generale con 14 punti, ndr) vanta un terzo posto nel 2021 e un quarto nella Sprint Race del 2024 sul circuito andaluso.

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“Torniamo a Jerez, uno dei miei weekend preferiti della stagione. La pista mi piace molto, così come l’atmosfera e il pubblico. L’anno scorso siamo andati bene su questa pista, la velocità era buona. In gara ho commesso un errore e sono caduto, ma la velocità c’era. Speriamo di trovare lo stesso ritmo anche quest’anno. Dobbiamo arrivare a Jerez in una forma migliore, ma in queste prime tre gare abbiamo raccolto tanti dati e informazioni su cui abbiamo potuto lavorare in questo mese di pausa.”

La stagione 2026 di Franco Morbidelli è iniziata in salita e il pilota del VR46 Racing Team arriva a Jerez con la consapevolezza di dover invertire la rotta. Nonostante i risultati non siano stati all’altezza delle aspettative, Morbidelli ha mostrato sprazzi di competitività, soprattutto nei time‑attack e nelle prime fasi di gara. Il problema principale sembra essere la costanza sulla distanza. La pausa forzata ha però permesso al team di analizzare dati, confrontare setup e lavorare su soluzioni che possano restituire a Morbidelli quella fiducia che gli è mancata nelle prime uscite.

Jerez rappresenta un crocevia: un buon risultato potrebbe rilanciare la stagione e restituire fiducia a un pilota che ha già dimostrato di saper risalire da momenti difficili.

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