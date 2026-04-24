MotoGP | GP Jerez Day 1, Bezzecchi: “Giornata tosta”

Buon inizio per Marco Bezzecchi a Jerez, teatro del quarto appuntamento della MotoGP 2026, il Gran Premio di Spagna, prima tappa europea della stagione.

Il leader della classifica iridata ha chiuso terzo le pre-qualifiche, centrando direttamente la Q2 in un tracciato dove l’Aprilia non è sempre andata forte, ma che piace al pilota riminese.

Nella sessione mattutina aveva chiuso quarto e con un buon feeling, che gli ha permesso poi di chiudere terzo e di arrivare più tranquillo al sabato, senza dover passare dalla Q1. Ecco cosa ha detto il pilota della casa di Noale ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Spagna Jerez Austin MotoGP 2026

“Giornata tosta perché con la soft sono tornati dei problemi che avevamo una volta. E’ andata meglio rispetto alle aspettative, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora. Noi cercheremo di affrontare il weekend come sempre, cercando di migliorare ovunque sia possibile sia dalla mia parte che sulla moto. E’ una pista con un buon grip, non si consumano molto le gomme, ma domani dovrebbe fare più caldo e se fosse la gara lunga dovrebbe essere un po’ un problema.”

Ricordiamo che Il pilota riminese dell’Aprilia vince le gare della domenica da cinque weekend consecutivi, gli ultimi due del 2025 e i primi tre del 2026. Era dal 2014 che un pilota non vinceva le prime tre gare d’apertura, allora a riuscirci era stato Marc Marquez.

Il venerdì andaluso conferma ancora una volta la solidità mentale e tecnica di Bezzecchi, capace di adattarsi rapidamente a condizioni che non sempre si sposano perfettamente con le caratteristiche dell’Aprilia. Il terzo posto nelle pre‑qualifiche è un risultato pesante, soprattutto perché ottenuto su una pista che negli ultimi anni non era stata particolarmente favorevole alla RS‑GP. Il fatto che il #72 sia riuscito a inserirsi subito tra i migliori dimostra quanto sia cresciuto come pilota e quanto il pacchetto Aprilia‑Bezzecchi sia oggi uno dei più completi della griglia.

Arrivare direttamente in Q2 è un vantaggio enorme: permette di concentrarsi sul passo gara e di evitare il rischio di rimanere intrappolati in una Q1 sempre più competitiva. Se Bezzecchi riuscirà a migliorare nei punti critici evidenziati oggi, potrà presentarsi alla gara con tutte le carte in regola per puntare al sesto successo consecutivo.

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