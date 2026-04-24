MotoGP | GP Jerez Day 1, Alex Marquez: “Sono stato veloce”

Ottimo inizio nella gara di casa per Alex Marquez, che a Jerez è stato il più veloce della prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2026, la prima in Europa.

Il pilota del Gresini Racing è stato velocissimo, sfiorando il record della pista e chiudendo davanti a tutti con il crono di 1:35.704.

Il più piccolo dei fratelli Marquez ama il circuito di Jerez, tracciato dove lo scorso anno vinse la sua prima gara in Top Class. Ecco cosa ha detto il #73 della casa della Ducati, che sembra quello essersi migliorato di più rispetto alle prime gare tra i piloti della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Questa pista mi piace molto. Qui abbiamo trovato un setup buono, i problemi che ho avuto ad inizio anno qui non ci sono. Mi sono sentito bene, ho mantenuto il flow e sono stato veloce. Sono molto contento. All’inizio della stagione ci siamo concentrati troppo sui problemi piccoli in staccata, perdendo il resto. Qui abbiamo fatto un reset, partendo dalla base dell’anno scorso. Il primo che doveva fare uno step ero io a non pensare troppo ai problemi.”

La prima giornata di Jerez rappresenta, per Alex Marquez, un vero e proprio segnale di svolta. Dopo un avvio di stagione complicato, segnato da difficoltà tecniche e da un adattamento non immediato alla GP26, il pilota del Gresini Racing ha finalmente ritrovato quella fluidità e quella naturalezza che lo avevano reso protagonista nel 2025. Il miglior tempo del venerdì non è soltanto un dato cronometrico: è la conferma che il lavoro svolto nelle ultime settimane sta iniziando a dare i suoi frutti.

Durante la pausa Alex ha lavorato anche dal punto di vista mentale. Ha ammesso infatti di essersi concentrato troppo sui dettagli, perdendo di vista il quadro generale. A Jerez, invece, è tornato alla base, ripartendo dal setup che lo aveva reso competitivo lo scorso anno. Questo “reset” ha liberato la sua guida, permettendogli di ritrovare il flow e di sfruttare al meglio il potenziale della Ducati.

5/5 - (2 votes)