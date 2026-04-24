MotoGP | GP Jerez Day 1, Bastianini: “Ho ritrovato la fiducia che mi mancava”

MotoGP Jerez De La Frontera, KTM Tech3 – Enea Bastianini chiude al decimo posto il turno di Prove del GP Spagna e conquista l’accesso diretto alla Q2, firmando anche il miglior risultato tra le moto KTM. Un segnale importante per il pilota italiano, che continua a prendere confidenza con la moto e conferma i progressi già intravisti ad Austin, tappa che gli ha restituito fiducia dopo un avvio di stagione complicato. A Jerez il feeling appare in crescita, soprattutto nelle staccate, dove Bastianini si sente competitivo in vista della gara. Restano però ancora alcuni dettagli da sistemare, in particolare sull’elettronica e sulla gestione della potenza, aspetti decisivi su un tracciato corto e tecnico come quello andaluso. Ora l’obiettivo sarà fare un ulteriore passo avanti in qualifica per partire davanti e giocarsi posizioni importanti nel weekend spagnolo.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Prove GP Jerez

“Forse è la prima volta che sono la prima KTM, sicuramente è una piccola soddisfazione anche se siamo tutti vicini. Austin mi ha dato qualcosa, ho ritrovato la fiducia che mi mancava e da lì in poi abbiamo fatto poche modifiche sulla moto. Prima non avevo grip davanti e dietro ed ero in balia degli eventi. Qua meglio ma ci manca ancora qualcosa però in frenata siamo competitivi e per la gara aiuta. Solitamente o vado molto bene o molto male, sono contento che sia arrivata una via di mezzo. Domani sarà importante fare qualcosa in più. Lavorerò di più sull’elettronica perché su una pista così piccola fa la differenza. A livello di potenza non siamo a posto, bisogna solo partire davanti”

DIRECT TO Q2! 🎯✅ P10 for Enea Bastianini in Friday’s Practice! 🇪🇸

He’s safely inside the cut and ready for the Q2 battle tomorrow at the #SpanishGP. GRANDE BESTIA! 👽 pic.twitter.com/QLBoMUnUFh — Tech3 Racing (@Tech3Racing) April 24, 2026