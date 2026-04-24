MotoGP | GP Jerez Day 1, Bagnaia: “Importante accedere direttamente alla Q2” [VIDEO]

I piloti della MotoGP sono tornati in pista dopo la pausa di tre settimane dovuta allo spostamento del Gran Premio del Qatar causa conflitto in Medio Oriente e lo hanno fatto a Jerez, circuito andaluso dove domenica è in programma il Gran Premio di Spagna.

Pecco Bagnaia dopo un inizio difficile è riuscito a mettere una “pezza” nella prima giornata di prove, quella dove si disputano anche le pre-qualifiche.

Nel turno mattutino il tre volte iridato della Ducati aveva chiuso 11esimo e l’inizio delle pre-qualifiche non era stato dei migliori.

Pronti-via era subito caduto alla prima curva perdendo l’anteriore della sua Desmosedici GP 26 mentre seguiva (forse un pò troppo da vicino, ndr) Alex Marquez.

La caduta (vedi video, ndr) non gli aveva permesso di continuare con la stessa moto, quella dove erano state fatte delle modifiche che riproverà domani mattina. Nel momento decisivo delle pre-qualifiche è comunque riuscito a mettere una “pezza”, chiudendo sesto e assicurandosi un posto in Q2. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Ricordiamo che il pilota di Chivasso ha ottenuto tre vittorie in Top Class sul circuito intitolato al compianto Angel Nieto. E’ stato grande protagonista dal 2022 al 2024 con tre successi, mentre lo scorso anno ha ottenuto un doppio terzo posto.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Stamattina è andata così e così, ma bisogna sempre fare il paragone con la propria moto. ‘Diggia’ (Fabio Di Giannantonio) è costantemente veloce, Alex (Marquez) si è ritrovato. Io e Marc (Marquez) eravamo simili a livelli di ritmo e abbiamo lamentato le stesse cose. Oggi pomeriggio sono partito con una modifica che ha anche Alex, ma ho distrutto subito la moto ed è stato un peccato perché ci poteva aiutare. La proveremo domani. Importante capirci qualcosa ed è stato fondamentale qualificarci. Quello che lamento di più è staccata/ingresso e quando rilascio i freni faccio fatica a farla girare. Finchè le gomme sono nuove ci riesco, appena le gomme calano non hai armi e quando ti trovi in situazione di gara, rimani dietro. Quest’anno la moto è più sincera sul davanti, cosa su cui l’anno scorso facevo fatica. Quando so il motivo per cui sono caduto, mi torna più facile riprendere il ritmo. Ho frenato aggressivo, davanti non era pronta e mi si è chiusa”

Dati Carriera Francesco Bagnaia

GP disputati: 237 (132 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito GP Spagna Jerez

Paese: Spagna

Nome: Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Record del circuito: Quartararo (Yamaha), 01:35.610 – 2025

Velocità massima: Bezzecchi (Aprilia), 301.6 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 4,42 km

Durata della gara sprint: 12 giri

Durata della gara: 25 giri

Curve: 13 (8 a destra, 5 a sinistra)





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