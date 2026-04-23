MotoGP | GP Jerez, Taramasso (Michelin): “Gomme sotto stress”

GP Spagna Jerez MotoGP 2026 – Dopo Thailandia, Brasile e Stati Uniti, il Campionato del Mondo arriva in Europa, esattamente sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto, in Andalusia, Spagna.

Per questa gara che è una di quelle che mette a dura prova gli pneumatici, Michelin Motorsport ha selezionato un pacchetto pneumatici identico a quello dello scorso anno, che ha garantito piena soddisfazione.

Situato nel cuore dell’Andalusia, nel sud della Spagna, il Circuito de Jerez è uno dei luoghi più iconici del calendario MotoGP. Inaugurato nel 1986, ospita senza interruzioni il Campionato del Mondo dal 1987, rendendolo uno dei circuiti più duraturi nella storia della disciplina.

Circuito di riferimento sia per squadre che per donne e uomini di Michelin, Jerez è anche un campo di prova preferito, regolarmente utilizzato per sessioni di sviluppo. Questa conoscenza approfondita del tracciato lo rende un luogo strategico, dove ogni dettaglio conta.

Con una lunghezza di 4,423 chilometri, il circuito presenta un tracciato impegnativo, tecnico e tortuoso, con tredici curve, cinque a sinistra e otto a destra, oltre a due rettilinei relativamente brevi, il più lungo dei quali supera a malapena i 600 metri.

Ogni anno, Jerez attira decine di migliaia di appassionati tifosi, attratti da un’atmosfera intensa e accogliente. Nell’ultima edizione, la sede ha accolto 224.420 spettatori, tra cui più di 101.000 solo domenica, confermando il suo status di circuito di primo piano.

Per il Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España 2026, Michelin offrirà ai suoi partner una gamma Power Slick con due compound (Soft e Medium) sia per gli anteriori che per quelli posteriori. Gli pneumatici anteriori sono tutti simmetrici, mentre quelli posteriori sono asimmetrici, con un lato destro più duro per sopportare sollecitazioni leggermente maggiori su quel lato.

In condizioni di bagnata, la gamma Power Rain sarà disponibile in mescolature morbide e medie sia anteriori che posteriori. Questi pneumatici sono anch’essi asimmetrici, con un lato destro più duro, simile alla gamma slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Sia le squadre che noi siamo molto felici di tornare a Jerez per la prima gara europea del calendario. Questa tappa promette di rivelare particolarmente il vero livello di tutti. Il circuito è molto conosciuto dalle squadre, che organizzano regolarmente test privati o ufficiali con il nostro supporto.

Inoltre, la nostra presenza annuale ci permette di raccogliere una quantità significativa di dati, rendendo più facile scegliere un pacchetto pneumatici finemente calibrato per le esigenze dei nostri partner. Siamo anche lieti di incontrare nuovamente i tifosi di Jerez, sempre molto numerosi in Andalusia, per una gara con caratteristiche molto specifiche.

La pista non è particolarmente impegnativa in termini di usura, le velocità massime sono moderate, ma mette sotto stress continuo le gomme, senza una vera fase di recupero, né anteriore né posteriore. Grazie alla nostra conoscenza della pista, abbiamo scelto di mantenere le stesse mescolature del 2025, rimuovendo la mescola dura davanti, che non era stata usata nella precedente edizione.”

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