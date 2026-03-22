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MotoGP | GP Brasile: il retropodio, Bezzecchi, Martin e “Diggia” [VIDEO]

Le impressioni a caldo dei protagonisti del Gran Premio del Brasile

di Alessio Brunori22 Marzo, 2026
MotoGP | GP Brasile: il retropodio, Bezzecchi, Martin e “Diggia” [VIDEO] MotoGP | GP Brasile: il retropodio, Bezzecchi, Martin e “Diggia” [VIDEO]

GP Brasile MotoGP 2026 – Ecco il dietro le quinte del Gran Premio del Brasile corso all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, con i primi tre classificati a colloquio, poco prima di salire sul podio.

Vince Marco Bezzecchi (nuovo leader della classifica iridata), con lui sul podio il team-mate Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Per il pilota riminese un weekend iniziato in salita, ma chiuso con la quarta vittoria consecutiva nelle gare della domenica.

Bellissima la battaglia per il terzo posto tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, andato al pilota romano del VR46 Racing Team.


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