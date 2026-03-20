MotoGP | Gp Brasile Prove Libere 1: Acosta davanti a Miller e Bezzecchi

MotoGP Prove Libere 1 GP Brasile – La pista umida dell’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna ha fatto da cornice alla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile classe MotoGP, secondo appuntamento del Motomondiale 2026.

La pioggia scesa copiosa sia nei giorni precedenti che all’inizio della giornata ha fatto si che le sessioni venissero ritardate e alla fine si è quasi sempre girato con pneumatici rain, con il solo Jack Miller che è riuscito a migliorare il suo tempo con le slick.

Il più veloce è stato il leader della classifica iridata Pedro Acosta, che ha portato in testa la sua KTM con il crono di 1:26.688, tempo ottenuto all’ultimo passaggio, il 17esimo del pilota di Mazarron.

Acosta ha preceduto di soli 0.087s il sopracitato Jack Miller su Yamaha Pramac V4, con l’australiano a sua volta davanti al nostro Marco Bezzecchi di 0.143s.

Il pilota dell’Aprilia che come “premio” per la vittoria di Buriram ha ricevuto un’Ape marchiato Aprilia, è davanti al nove volte iridato Marc Marquez, miglior Ducati e che ha preceduto un’altra moto della casa di Borgo Panigale, la Desmosedici GP (un ibrido tra la GP 24 e la GP 25, ndr) dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli, VR46 Racing Team.

Buon sesto tempo per Maverick Vinales, che porta la KTM RC16 del Team Tech3 davanti all’Aprilia RS-GP26 dell’iridato 2024 della Top class, Jorge Martin e alla Ducati del Gresini Racing del rientrante Fermin Aldeguer,

Nono tempo per Pecco Bagnaia, che con la seconda Ducati Factory è staccato dalla vetta di 0.891s e che precede un’altra Ducati Factory, quella del Gresini Racing di Alex Marquez.

Buona la prova di Enea Bastianini, 11esimo con la seconda KTM del Team Tech3. Il pilota romagnolo è davanti alla Ducati Factory del VR46 Racing Team del romano Fabio di Giannantonio, alla KTM di Brad Binder e alla Yamaha Factory di Alex Rins.

Male le Honda, la migliore è la RC213V del Team LCR di Johann Zarco, 15esimo a 1.369s dalla vetta. Il pilota francese è davanti alla Yamaha Pramac V4 del rookie Toprak Razgatlioglu, all’Aprilia RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura e al team-mate nonchè rookie di categoria Diogo Moreria. L’idolo di casa è 18esimo a 1.990s dalla vetta.

Molto indietro le Honda ufficiali, Joan Mir è 19esimo e subito davanti al compagno di squadra Luca Marini. I due accusano un gap da Acosta superiore ai due secondi e precedono Raul Fernandez con la seconda RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team e un’irriconoscibile Fabio Quartararo, che chiude la classifica dei tempi a 2.810s.

Un distacco abissale quello dell’iridato 2021 della Top Class, che vogliamo credere non abbia voluto prendere troppi rischi su un tracciato reso insidioso dalla pioggia.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

5/5 - (5 votes)