MotoGP | Gp Brasile: Zarco fa sue le pre-qualifiche, Marquez è 2°, poi arriva la pioggia

MotoGP Pre-qualifiche GP Brasile – Il meteo ha messo lo zampino anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della MotoGP 2026 in programma all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Nella prima mezz’ora i piloti sono scesi comunque in pista con pneumatici slick e il più veloce è stato Johann Zarco, che ha portato in testa la Honda LCR con il crono di 1:21.257 (nella prima sessione con le rain si era girato in 1:26.688, il miglior tempo di Acosta, ndr).

Il pilota francese del Team di Lucio Cecchinello ha preceduto di 0.125s il nove volte iridato Marc Marquez, che in sella alla Ducati Factory ufficiale ha girato in 1:21.382.

Grandissima sorpresa al terzo posto, troviamo infatti la Yamaha Pramac V4 del rookie Toprak Razgatlioglu. Il tre volte iridato della Superbike è a soli 0.308s dalla vetta con il best-lap di 1:21.565. Le condizioni miste hanno sicuramente aiutato, ma il pilota turco non solo è la miglior Yamaha, ma alla seconda gara e in un circuito nuovo per tutti, si qualifica direttamente alla Q2.

“El Turco” è davanti ad un ritrovato Jorge Martin, miglior Aprilia con il quarto tempo. “Martinator” che ha girato in 1:21.566 ad un solo millesimo da Razgatlioglu e davanti al più veloce delle FP1, Pedro Acosta su KTM Factory.

Il pilota di Mazarron che paga un gap di 0.493s è seguito dalla Ducati Factory del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e dalla Yamaha V4 Factory di Fabio Quartararo, “rinato” dopo FP1 in cui aveva chiuso buon ultimo.

Ottimo il rientro di Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che risalito in sella ad un prototipo (non lo faceva dai test di Valencia di fine 2025, ndr) ha chiuso ottavo a 0.625s dalla vetta.

Nono tempo e accesso diretto alla Q2 anche per Pecco Bagnaia, con il tre volte iridato della Ducati che paga un gap da Zarco di 0.710s. Il #63 è davanti all’ultimo pilota qualificato direttamente alla fase finale delle qualifiche, il giapponese Ai Ogura, Aprilia Trackhouse MotoGP Team.

Solo 0.021s hanno separato Luca Marini dalla Q2 diretta, con il pesarese che è comunque il secondo pilota della Honda in classifica. Il #10 della casa di Tokio è 11esimo, davanti all’australiano Jack Miller, Prima Pramac Yamaha MotoGP, allo spagnolo della Yamaha Factory Alex Rins e alla KTM RC16 del Team Tech3 di Maverick Vinales.

L’idolo di casa, il rookie, nonché iridato della della Moto2 2025 Diogo Moreira ha chiuso 15esimo a 1.098s dal team-mate Zarco. Il #11 ha preceduto il compagno di marca Joan Mir (HRC) e la KTM Factory di Brad Binder, con il sud-africano 17esimo.

Hanna faticato più del previsto i nostri Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team ha chiuso 18esimo a 1.476s dalla vetta, portando la sua Desmosedici davanti a quella del team-mate Fabio Di Giannantonio. Solamente 20esimo Marco Bezzecchi, che dopo la vittoria e il dominio di Buriram tutto si aspettava tranne un inizio così difficile.

La sua Aprilia RS-GP26 è sembrata più nervosa del solito e a farne le spese (del comportamento della moto, ndr) anche il compagno di marca Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team) 21esimo.

Irriconoscibile Enea Bastianini, che ha chiuso ultimo a quasi cinque secondi dalla vetta. Un risultato inaccettabile per la “Bestia”, che parla di una moto inguidabile. Lato KTM dicono invece che non c’è nessun problema alla moto e che il pilota va “solo” piano. Una situazione questa che va risolta quanto prima per far si che il romagnolo torni a fare quello che ha sempre fatto, andare forte in sella ad una MotoGP.

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