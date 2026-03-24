MotoGP | Giunta al capolinea la collaborazione tra Lorenzo e Vinales?

Potrebbe già essere giunta al capolinea la collaborazione tra Jorge Lorenzo e Maverick Vinales, con il cinque volte iridato che per tutto l’inverno, dai test di Valencia fino a quelli di Sepang, ha fatto da coach all’attuale pilota della KTM (Team Tech3).

La speranza di entrambi e dei tifosi del pilota di Figueres era quella che si sbloccasse il pieno potenziale di Vinales, ma l’entusiasmo si è presto spento viste le deludenti prestazioni dell’ex pilota di Suzuki, Yamaha e Aprilia nei primi due Gran Premi della stagione.

Lorenzo non era presente in Brasile e non sarà neanche ad Austin, con la prossima apparizione dello spagnolo nel paddock prevista per Jerez, dove dovrebbe essere presenti come commentatore di DAZN.

L’edizione spagnola di Motorsport.com ha riportato queste parole di Vinales in vista del Gran Premio del Brasile: “Non è venuto, tutto sta ancora andando avanti, ma il lavoro con Jorge (Lorenzo) è stato fatto durante tutto l’inverno in preparazione. Ora, durante la stagione, si tratta di più di lavorare con la squadra ai Gran Premi e al box. No, non sarà ad Austin. Al momento, però, non mi interessano le voci; Ho altri problemi di cui preoccuparmi.”

Quando gli è stato chiesto dell’assenza di Lorenzo dal box Tech3, il team head Nico Goyon ha detto: “Credo di sì [che tutto vada bene tra loro]. Non è qui. Non ne so molto, scusa. Quello è lo staff Maverick e cerchiamo di concentrarci sul staff tecnico e sulla gara.”

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