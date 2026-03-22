MotoGP | GP Brasile, Bezzecchi: “Vittoria dedicata a Roberto (Lunadei)”

MotoGP Brasile Aprilia Racing – Vittoria dominante quella di Marco Bezzecchi all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, teatro della seconda gara della MotoGP 2026.

Il pilota dell’Aprilia dopo un venerdì decisamente difficile ed un buon sabato, ha letteralmente strapazzato la concorrenza andando a vincere l’ottava gara in Top Class, 13esima in carriera.

Quarto successo consecutivo per Bezzecchi nelle gare della domenica, tutte corse in testa dall’inizio alla fine. Prima di lui a riuscirci Jorge Lorenzo, che 11 anni fa dominò a Jerez, Le Mans, Mugello e Barcellona.

Questa vittoria lo porta in testa alla classifica iridata, sono 56 i punti per il #72 della casa veneta, 11 in più del suo compagno di squadra Jorge Martin. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Brasile MotoGP 2026

“Giornata bellissima, grande gara. Sono molto contento perché visto dov’eravamo venerdì non avrei mai pensato a vincere. Ieri sera abbiamo lavorato duro, Vale (Rossi, ndr) mi ha scritto e mi sono caricato. Ci ho creduto, mi sono sentito bene e sono molto contento. Sabato ero carico e motivato, ho fatto una bella qualifica, ero teso ma sapevo che sarebbe stato cruciale. Non mi aspettavo di sentirmi bene con la media. Con la gomma più dura la moto guadagna in stabilità, è una moto più dolce. Con la soft vai forte ma la moto è più nervosa. Roberto (Lunadei, ex pilota e meccanico stimatissimo del Motomondiale, scomparso in un’incidente stradale in moto, ndr) era un personaggio importante nel paddock, abitavamo vicini, volevo dare un abbraccio a tutta la famiglia e dedicargli questa gara.”

La vittoria di Goiania rappresenta un momento chiave non solo per la stagione di Bezzecchi, ma anche per il progetto Aprilia Racing, che continua a confermarsi come una delle realtà più solide e competitive della MotoGP moderna. Il successo ottenuto in Brasile è infatti la dimostrazione di quanto il team di Noale abbia lavorato nella giusta direzione durante l’inverno, costruendo una RS-GP capace di essere veloce, costante e soprattutto efficace sulla distanza di gara.

Il weekend era iniziato in salita, con un venerdì complicato in cui Bezzecchi aveva faticato a trovare il giusto bilanciamento della moto sul nuovo tracciato brasiliano. Le condizioni dell’asfalto, unite alle temperature elevate, avevano reso difficile interpretare il comportamento delle gomme, costringendo il team a una serie di modifiche radicali tra la prima e la seconda giornata. Il lavoro svolto nella notte tra venerdì e sabato ha però cambiato completamente il volto del weekend, permettendo al pilota italiano di ritrovare fiducia e velocità.

Il confronto con Jorge Lorenzo, l’ultimo a riuscire in una striscia di quattro vittorie consecutive alla domenica, dà la misura dell’impresa. Bezzecchi non solo sta riscrivendo le statistiche personali, ma sta anche entrando in una dimensione da vero contendente al Titolo mondiale.

Il pensiero finale dedicato a Roberto Lunadei aggiunge un tocco umano a una giornata già speciale. Bezzecchi ha voluto ricordare una figura molto amata nel paddock, sottolineando quanto il lato emotivo e personale continui a essere parte integrante di questo sport.

Foto: Michelin

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