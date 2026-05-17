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Moto3 | Gp Barcellona: Vittoria di Quiles

Secondo Carpe davanti a Munoz. Male gli italiani

di Jessica Cortellazzi17 Maggio, 2026
Moto3 | Gp Barcellona: Vittoria di Quiles Moto3 | Gp Barcellona: Vittoria di Quiles

Moto3 GP Barcellona Gara – E’ di Maximo Quiles la vittoria di un agguerritissimo Gran Premio di Barcellona della classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha ottenuto il quarto successo stagionale, precedendo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Bellissima gara del rookie Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) che ha mantenuto anche la testa della gara ma alla fine ha tagliato il traguardo in quarta posizione, davanti a David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Sesta posizione per l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team), a precedere Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) e Vada Pratama (Honda Team Asia). A chiudere la TOP 10, troviamo Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse).

Gara da dimenticare per i nostri colori: 14esimo Matteo Bertelle, 21esimo Guido Pini e NC per Nicola Carraro.

Maximo Quiles allunga nella classifica iridata portandosi a 140 punti contro i 76 di Adrian Fernandez e i 73 di Alvaro Carpe. A pari punti, Marco Morelli e Vada Pratama, a quota 58.

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Moto3 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 32:28.964
2 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +0.094
3 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.098
4 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +0.128
5 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.552
6 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +0.581
7 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +0.623
8 9 Veda Pratama Honda Team Asia +0.984
9 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +1.011
10 67 C. O'gorman Sic58 Squadra Corse +1.151
11 8 E. O'shea Gryd - Mlav Racing +5.236
12 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +9.805
13 11 Adrian Cruces Cip Green Power +9.853
14 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +9.909
15 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +9.951
16 78 Joel Esteban Level Up - Mta +10.008
17 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +10.074
18 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing +10.785
19 19 Scott Ogden Cip Green Power +18.949
20 21 Ruche Moodley Code Motorsports +20.287
21 94 Guido Pini Leopard Racing +21.969
22 32 Zen Mitani Honda Team Asia +27.942
23 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +27.991
24 14 Cormac Buchanan Code Motorsports +40.082

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara

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