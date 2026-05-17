MotoGP | GP Barcellona 2026, la Gara in DIRETTA

15:48 Grazie per averci seguito. Domani ci saranno i test a Barcellona che seguiremo in diretta. Restate sintonizzati sul nostro sito per gli aggiornamenti su Alex Marquez e Johann Zarco e per tutte le altre interviste. Buona serata!

15:44 Dal team LCR fanno sapere che ci sono accertamenti alla gamba sinistra

15:42 3 secondi di penalità a Ogura. Sotto investigazione per pressione gomme: Mir, Toprak, R.Fernandez, Rins e Bagnaia

GIRO 12 – ULTIMO GIRO! Mir e Aldeguer sorpassano Acosta che si ritrova quarto. Ogura entra su Acosta e lo fa cadere! Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Barcellona! Sul podio Joan Mir e Fermin Aldeguer. Quarto Ogura, a seguire: Bagnaia, Bezzecchi, Quartararo, Marini, Binder e Moreira. Undicesimo Rins, a seguire: Morbidelli, Vinales, Miller, Razgatlioglu, R.Fernandez, A.Fernandez e Martin

GIRO 11 – Di Giannantonio ha quasi 4 decimi di vantaggio su Acosta

GIRO 10 – Di Giannantonio a 1 decimo da Acosta. Marini sorpassa Quartararo e sale ottavo, poco dopo il francese si riprende la posizione. Di Giannantonio sorpassa Acosta e passa al comando

GIRO 9 – 3 decimi tra Acosta e Di Giannantonio

GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE. Mir si avvicina ad Acosta e nella lotta si unisce anche Di Giannantonio. Sta partendo l’ambulanza con Zarco all’interno verso l’ospedale. Di Giannantonio sorpassa Mir e sale secondo

GIRO 7 – TOP 10: Acosta, Mir, Di Giannantonio, Bagnaia, Aldeguer, Ogura, Quartararo, Bezzecchi, Marini e Moreira. Bezzecchi sorpassa Quartararo e sale settimo. Aldeguer sorpassa Bagnaia e si mette quarto

GIRO 6 – Tre decimi il vantaggio di Acosta su Mir

GIRO 5 – Di Giannantonio sorpassa Bagnaia e sale terzo

GIRO 4 – 1 decimo tra Acosta e Mir. Di Giannantonio vicino a Bagnaia. Non ci sono azioni nei confronti di R.Fernandez

GIRO 3 – Giro veloce di Di Giannantonio

GIRO 2 – Aggiornamento Zarco: è al Centro Medico, non è in condizioni critiche

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Buona partenza di Acosta davanti a Martin. R.Fernandez ci prova su Martin, contatto e Martin cade! Rider OK. TOP 10: Acosta, Mir, Bagnaia, Quartararo, Di Giannantonio, Ogura, Aldeguer, Bezzecchi, Moreira e Binder. Martin e Fernandez riprendono parte alla gara

15:17 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:15 Parte il giro di ricognizione

15:14 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:10 La pit-lane si apre alle 15:12

15:04 Zarco è stato caricato in ambulanza

15:02 Bagnaia e Marini prenderanno parte al via

15:01 La gara ripartirà per 12 giri con la stessa griglia di partenza di prima

14:58 Zarco potrebbe essere rimasto intrappolato con una gamba. Sta ricevendo i soccorsi

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Acosta davanti a Mir. BANDIERA ROSSA! Coinvolti Bagnaia (rider OK), Zarco e Marini (rider OK). Zarco sembra avere avuto più conseguenze

14:53 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:51 Parte il giro di formazione

14:50 Piloti in griglia di partenza

14:48 Pronti a ripartire, pit-lane aperta

14:44 Alex Marquez verrà trasportato con l’ambulanza all’Ospedale per accertamenti

14:40 E’ atterrato un elicottero di fianco al Centro Medico

14:38 Di Giannantonio ha riportato contusione al polso e al mignolo, ma vuole correre

14:33 Alex è stato caricato sull’ambulanza e sta andando al Centro Medico. Di Giannantonio sta bene, è al suo angolo nel box

14:26 Alex Marquez è cosciente. Di Giannantonio al Centro Medico

GIRO 12 – A.Marquez ci prova ma Acosta difende con una super staccata la sua prima posizione. Rottura di Acosta! A.Marquez per evitarlo fa una brutta caduta. BANDIERA ROSSA! Caduto anche Di Giannantonio dopo aver preso i detriti

GIRO 11 – Quasi quattro decimi di vantaggio per Acosta su A.Marquez

GIRO 10 – A.Marquez sorpassa R.Fernandez e sale secondo. Caduta di Bastianini, rider OK

GIRO 9 – Acosta passa al comando della gara! Aldeguer sorpassa Marini e sale nono. Undicesimo Bagnaia, a seguire: Bezzecchi, Bastianini, Ogura, Quartararo, Moreira, Miller, Vinales, Rins, Toprak e Binder

GIRO 8 – Di Giannantonio sorpassa Zarco e sale quinto. TOP 10: R.Fernandez, Acosta, A.Marquez, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Morbidelli, Mir, Marini e Aldeguer decimo

GIRO 7 – Acosta sorpassa R.Fernandez ma l’Aprilia risponde e torna davanti. Bagnaia sorpassa Bezzecchi e sale undicesimo

GIRO 6 – Tre decimi di vantaggio per R.Fernandez. Bezzecchi perde posizioni, scivola undicesimo davanti a Bagnaia

GIRO 5 – R.Fernandez sorpassa Acosta ed è il nuovo leader della gara

GIRO 4 – Martin sorpassa Zarco e sale terzo. A.Marquez sorpassa Zarco e sale quarto. TOP 10: Acosta, R.Fernandez, Martin, A.Marquez, Zarco, Di Giannantonio, Morbidelli, Bezzecchi, Mir e Marini. R.Fernandez si avvicina ad Acosta

GIRO 3 – Zarco sorpassa A.Marquez con un contatto e sale terzo, ne approfitta anche Martin che si porta quarto

GIRO 2 – Zarco si mette in quarta posizione. Acosta ha un vantaggio di 5 decimi su R.Fernandez. TOP 10: Acosta, R.Fernandez, A.Marquez, Zarco, Martin, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Quartararo e Marini. Undicesimo Mir, a seguire: Aldeguer, Ogura, Miller, Bagnaia, ,Bastianini, Rins, Moreira, Toprak, Vinales, A.Fernandez e Binder

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Acosta seguito da A.Marquez e R.Fernandez. Quarto Martin. R.Fernandez sorpassa A.Marquez e sale secondo. Quinto Zarco davanti a Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo, Bezzecchi e Marini

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. Problema per Binder, partirà dalla pit-lane

14:00 Parte il giro di formazione! Tutti con scelta media/media

13:59 Sono 24 i giri da completare

13:56 La griglia di partenza: Acosta, Morbidelli, A.Marquez, R.Fernandez, Zarco, Di Giannantonio, Quartararo, Binder, Martin e Mir a chiudere la Top 10. Undicesimo Miller, davanti a: Bezzecchi, Bagnaia, Bastianini, Aldeguer, Marini, Vinales, Ogura, Rins, Moreira, A.Fernandez e Razgatlioglu a chiudere la griglia. Assente Marc Marquez, alle prese con la riabilitazione dopo gli interventi alla spalla e al piede infortunato a Le Mans

Diretta MotoGP GP Barcellona – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Barcellona, sesto appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dallo storico circuito di Catalunya.

Ieri, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.

In Moto3 vittoria di Maximo Quiles:

#Moto3 #MotoGP2026 #CatalanGP 🏁 #Motorionline

🔴 QUARTA VITTORIA STAGIONALE PER MAXIMO QUILES Sul podio Alvaro Carpe e David Munoz. Male gli italiani I risultati 👇https://t.co/JJacNZ8hKe — MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 17, 2026

In Moto2, vittoria di Manuel Gonzalez su Celestino Vietti:

DIRETTA MOTOGP GP BARCELLONA DALLE 14:00

Foto: Michelin