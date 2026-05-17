MotoGP | GP Barcellona 2026, la Gara in DIRETTA
Live timing e commento dal circuito di Barcellona
15:48 Grazie per averci seguito. Domani ci saranno i test a Barcellona che seguiremo in diretta. Restate sintonizzati sul nostro sito per gli aggiornamenti su Alex Marquez e Johann Zarco e per tutte le altre interviste. Buona serata!
MotoGP | Gp Barcellona: paura per Alex Marquez e Zarco, gara vinta da Di Giannantonio
15:44 Dal team LCR fanno sapere che ci sono accertamenti alla gamba sinistra
15:42 3 secondi di penalità a Ogura. Sotto investigazione per pressione gomme: Mir, Toprak, R.Fernandez, Rins e Bagnaia
GIRO 12 – ULTIMO GIRO! Mir e Aldeguer sorpassano Acosta che si ritrova quarto. Ogura entra su Acosta e lo fa cadere! Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Barcellona! Sul podio Joan Mir e Fermin Aldeguer. Quarto Ogura, a seguire: Bagnaia, Bezzecchi, Quartararo, Marini, Binder e Moreira. Undicesimo Rins, a seguire: Morbidelli, Vinales, Miller, Razgatlioglu, R.Fernandez, A.Fernandez e Martin
GIRO 11 – Di Giannantonio ha quasi 4 decimi di vantaggio su Acosta
GIRO 10 – Di Giannantonio a 1 decimo da Acosta. Marini sorpassa Quartararo e sale ottavo, poco dopo il francese si riprende la posizione. Di Giannantonio sorpassa Acosta e passa al comando
GIRO 9 – 3 decimi tra Acosta e Di Giannantonio
GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE. Mir si avvicina ad Acosta e nella lotta si unisce anche Di Giannantonio. Sta partendo l’ambulanza con Zarco all’interno verso l’ospedale. Di Giannantonio sorpassa Mir e sale secondo
GIRO 7 – TOP 10: Acosta, Mir, Di Giannantonio, Bagnaia, Aldeguer, Ogura, Quartararo, Bezzecchi, Marini e Moreira. Bezzecchi sorpassa Quartararo e sale settimo. Aldeguer sorpassa Bagnaia e si mette quarto
GIRO 6 – Tre decimi il vantaggio di Acosta su Mir
GIRO 5 – Di Giannantonio sorpassa Bagnaia e sale terzo
GIRO 4 – 1 decimo tra Acosta e Mir. Di Giannantonio vicino a Bagnaia. Non ci sono azioni nei confronti di R.Fernandez
GIRO 3 – Giro veloce di Di Giannantonio
GIRO 2 – Aggiornamento Zarco: è al Centro Medico, non è in condizioni critiche
GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Buona partenza di Acosta davanti a Martin. R.Fernandez ci prova su Martin, contatto e Martin cade! Rider OK. TOP 10: Acosta, Mir, Bagnaia, Quartararo, Di Giannantonio, Ogura, Aldeguer, Bezzecchi, Moreira e Binder. Martin e Fernandez riprendono parte alla gara
15:17 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
15:15 Parte il giro di ricognizione
15:14 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
15:10 La pit-lane si apre alle 15:12
15:04 Zarco è stato caricato in ambulanza
15:02 Bagnaia e Marini prenderanno parte al via
15:01 La gara ripartirà per 12 giri con la stessa griglia di partenza di prima
14:58 Zarco potrebbe essere rimasto intrappolato con una gamba. Sta ricevendo i soccorsi
GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Acosta davanti a Mir. BANDIERA ROSSA! Coinvolti Bagnaia (rider OK), Zarco e Marini (rider OK). Zarco sembra avere avuto più conseguenze
14:53 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
14:51 Parte il giro di formazione
14:50 Piloti in griglia di partenza
14:48 Pronti a ripartire, pit-lane aperta
14:44 Alex Marquez verrà trasportato con l’ambulanza all’Ospedale per accertamenti
14:40 E’ atterrato un elicottero di fianco al Centro Medico
14:38 Di Giannantonio ha riportato contusione al polso e al mignolo, ma vuole correre
14:33 Alex è stato caricato sull’ambulanza e sta andando al Centro Medico. Di Giannantonio sta bene, è al suo angolo nel box
14:26 Alex Marquez è cosciente. Di Giannantonio al Centro Medico
GIRO 12 – A.Marquez ci prova ma Acosta difende con una super staccata la sua prima posizione. Rottura di Acosta! A.Marquez per evitarlo fa una brutta caduta. BANDIERA ROSSA! Caduto anche Di Giannantonio dopo aver preso i detriti
GIRO 11 – Quasi quattro decimi di vantaggio per Acosta su A.Marquez
GIRO 10 – A.Marquez sorpassa R.Fernandez e sale secondo. Caduta di Bastianini, rider OK
GIRO 9 – Acosta passa al comando della gara! Aldeguer sorpassa Marini e sale nono. Undicesimo Bagnaia, a seguire: Bezzecchi, Bastianini, Ogura, Quartararo, Moreira, Miller, Vinales, Rins, Toprak e Binder
GIRO 8 – Di Giannantonio sorpassa Zarco e sale quinto. TOP 10: R.Fernandez, Acosta, A.Marquez, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Morbidelli, Mir, Marini e Aldeguer decimo
GIRO 7 – Acosta sorpassa R.Fernandez ma l’Aprilia risponde e torna davanti. Bagnaia sorpassa Bezzecchi e sale undicesimo
GIRO 6 – Tre decimi di vantaggio per R.Fernandez. Bezzecchi perde posizioni, scivola undicesimo davanti a Bagnaia
GIRO 5 – R.Fernandez sorpassa Acosta ed è il nuovo leader della gara
GIRO 4 – Martin sorpassa Zarco e sale terzo. A.Marquez sorpassa Zarco e sale quarto. TOP 10: Acosta, R.Fernandez, Martin, A.Marquez, Zarco, Di Giannantonio, Morbidelli, Bezzecchi, Mir e Marini. R.Fernandez si avvicina ad Acosta
GIRO 3 – Zarco sorpassa A.Marquez con un contatto e sale terzo, ne approfitta anche Martin che si porta quarto
GIRO 2 – Zarco si mette in quarta posizione. Acosta ha un vantaggio di 5 decimi su R.Fernandez. TOP 10: Acosta, R.Fernandez, A.Marquez, Zarco, Martin, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Quartararo e Marini. Undicesimo Mir, a seguire: Aldeguer, Ogura, Miller, Bagnaia, ,Bastianini, Rins, Moreira, Toprak, Vinales, A.Fernandez e Binder
GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Acosta seguito da A.Marquez e R.Fernandez. Quarto Martin. R.Fernandez sorpassa A.Marquez e sale secondo. Quinto Zarco davanti a Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo, Bezzecchi e Marini
14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. Problema per Binder, partirà dalla pit-lane
14:00 Parte il giro di formazione! Tutti con scelta media/media
13:59 Sono 24 i giri da completare
13:56 La griglia di partenza: Acosta, Morbidelli, A.Marquez, R.Fernandez, Zarco, Di Giannantonio, Quartararo, Binder, Martin e Mir a chiudere la Top 10. Undicesimo Miller, davanti a: Bezzecchi, Bagnaia, Bastianini, Aldeguer, Marini, Vinales, Ogura, Rins, Moreira, A.Fernandez e Razgatlioglu a chiudere la griglia. Assente Marc Marquez, alle prese con la riabilitazione dopo gli interventi alla spalla e al piede infortunato a Le Mans
Diretta MotoGP GP Barcellona – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Barcellona, sesto appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dallo storico circuito di Catalunya.
Ieri, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.
#MotoGP #MotoGP2026 #CatalanGP 🏁 #Motorionline
🔴ALEX MARQUEZ VINCE LA SPRINT RACE A BARCELLONA
Secondo Acosta davanti a Di Giannantonio, Bagnaia sesto.
I risultati 👇https://t.co/RcGrSYOQ9M
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 16, 2026
In Moto3 vittoria di Maximo Quiles:
#Moto3 #MotoGP2026 #CatalanGP 🏁 #Motorionline
🔴 QUARTA VITTORIA STAGIONALE PER MAXIMO QUILES
Sul podio Alvaro Carpe e David Munoz. Male gli italiani
I risultati 👇https://t.co/JJacNZ8hKe
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 17, 2026
In Moto2, vittoria di Manuel Gonzalez su Celestino Vietti:
#Moto2 #MotoGP2026 #CatalanGP 🏁 #Motorionline
🔴MANUEL GONZALEZ VINCE SU CELESTINO VIETTI
Izan Guevara chiude il podio. Nono Lunetta, Arbolino 17esimo
I risultati 👇https://t.co/77XE5CqvS5
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) May 17, 2026
DIRETTA MOTOGP GP BARCELLONA DALLE 14:00
Foto: Michelin
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login