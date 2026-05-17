Moto2 | Gp Barcellona Gara: Gonzalez batte Vietti

Moto2 GP Barcellona Gara – Manuel Gonzalez ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Barcellona della classe Moto2. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha avuto la meglio a tre giri dal termine, su Celestino Vietti (SpeedRS Team) che fino a quel momento aveva dominato la gara. A concludere il podio, troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).

Quarta posizione per Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER), seguito dai piloti CFMOTO Aspar Team, Daniel Holgado e David Alonso. Settima posizione per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), seguito da Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). A concludere la TOP 10, troviamo Luca Lunetta (SpeedRS Team) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Solo diciassettesimo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).

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