Moto2 | Gp Barcellona Gara: Gonzalez batte Vietti
Zampata decisiva a tre giri dal termine, Guevara chiude il podio
Moto2 GP Barcellona Gara – Manuel Gonzalez ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Barcellona della classe Moto2. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha avuto la meglio a tre giri dal termine, su Celestino Vietti (SpeedRS Team) che fino a quel momento aveva dominato la gara. A concludere il podio, troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).
Quarta posizione per Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER), seguito dai piloti CFMOTO Aspar Team, Daniel Holgado e David Alonso. Settima posizione per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), seguito da Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). A concludere la TOP 10, troviamo Luca Lunetta (SpeedRS Team) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Solo diciassettesimo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|36:06.295
|2
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|+0.203
|3
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+4.205
|4
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Bordoy - Msi
|+6.338
|5
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|+7.971
|6
|80
|David Alonso
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|+8.080
|7
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+9.636
|8
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+11.312
|9
|32
|Luca Lunetta
|Beta Tools Speedrs Team
|+13.545
|10
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+13.761
|11
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|+14.210
|12
|98
|J. Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+15.056
|13
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|+16.423
|14
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|+17.667
|15
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+18.721
|16
|10
|Unai Orradre
|Qjmotor - Bordoy - Msi
|+20.730
|17
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+21.344
|18
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+21.405
|19
|84
|Z. Vd Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+24.078
|20
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+24.833
|21
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+31.147
|22
|53
|D. öncü
|Elf Marc Vds Racing Team
|+38.957
|23
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+39.601
|24
|85
|Xabi Zurutuza
|Klint Racing Team
|+49.140
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login