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Moto2 | Gp Barcellona Gara: Gonzalez batte Vietti

Zampata decisiva a tre giri dal termine, Guevara chiude il podio

di Jessica Cortellazzi17 Maggio, 2026
Moto2 | Gp Barcellona Gara: Gonzalez batte Vietti Moto2 | Gp Barcellona Gara: Gonzalez batte Vietti

Moto2 GP Barcellona Gara – Manuel Gonzalez ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Barcellona della classe Moto2. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha avuto la meglio a tre giri dal termine, su Celestino Vietti (SpeedRS Team) che fino a quel momento aveva dominato la gara. A concludere il podio, troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).

Quarta posizione per Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER), seguito dai piloti CFMOTO Aspar Team, Daniel Holgado e David Alonso. Settima posizione per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), seguito da Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). A concludere la TOP 10, troviamo Luca Lunetta (SpeedRS Team) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Solo diciassettesimo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).

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moto2 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 36:06.295
2 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +0.203
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +4.205
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - Bordoy - Msi +6.338
5 96 Daniel Holgado Cfmoto Impulse Aspar Team +7.971
6 80 David Alonso Cfmoto Impulse Aspar Team +8.080
7 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +9.636
8 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +11.312
9 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team +13.545
10 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +13.761
11 17 David Munoz Italtrans Racing Team +14.210
12 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +15.056
13 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +16.423
14 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +17.667
15 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +18.721
16 10 Unai Orradre Qjmotor - Bordoy - Msi +20.730
17 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +21.344
18 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +21.405
19 84 Z. Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +24.078
20 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +24.833
21 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +31.147
22 53 D. öncü Elf Marc Vds Racing Team +38.957
23 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +39.601
24 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +49.140

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara

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