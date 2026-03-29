MotoGP | GP Austin Sprint Race, Di Giannantonio: “Potevamo vincere”

Fabio Di Giannantonio immaginava tutt’altro epilogo della Sprint Race di Austin, terza tappa della MotoGP 2026 in programma al COTA, Circuit of The Americas.

Dopo la splendida pole position con tanto di record della pista, la secondo consecutiva dopo quella di Goiania, il #49 del VR46 Racing Team si era presentato al via come un “pistolero”.

Scattato dalla prima casella dello schieramento, ha perso qualche posizione, ma la fortuna, stavolta, ha deciso di voltarsi dall’altra parte: un contatto nelle primissime fasi lo ha mandato al tappeto mentre era terzo e pienamente in lotta.

Dopo un bellissimo sorpasso ai danni di Marc Marquez, il romano della Ducati è stato incolpevolmente coinvolto nella caduta innescata proprio dal nove volte iridato qualche curva dopo. Gara compromessa, anche se il #49 è risalito in sella con la grinta di chi non vuole lasciare nulla di intentato, ha provato a ripartire, ma i danni lo hanno costretto a rientrare ai box.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP degli Stati Uniti Austin Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Oggi avevamo il potenziale e l’opportunità di vincere la Sprint, ma non è stato possibile. Però non voglio concentrarmi troppo sull’episodio avvenuto nella Sprint. Ho molte cose positive da guardare per me, per il team: è il quarto tracciato diverso in cui non cambiamo tanto la moto. Ci concentriamo solo su piccoli dettagli e quando è così, significa che hai un pacchetto ottimo. Siamo forti, i risultati parlano chiaro. Abbiamo fatto un lavoro fantastico e abbiamo conquistato una pole position incredibile. Dobbiamo solo spingere e domani avremo un’altra occasione. L’obiettivo per la gara sarà partire bene e arrivare in testa alla prima curva, poi imporremo il nostro passo. I rivali vorranno fare lo stesso, perciò noi proveremo a dare il nostro meglio.”

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