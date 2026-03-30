MotoGP | GP Austin, Rivola: “Domenica memorabile per Aprilia Racing”

Massimo Rivola, A.D. Aprilia Racing ha commentato la domenica statunitense della casa veneta definendola “memorabile”. Doppietta al COTA, Circuit of The Americas, con Marco Bezzecchi primo e Jorge Martin secondo.

Il riminese ha riscattato la caduta avvenuta nella Sprint Race ed è il primo pilota dell’era moderna (dal 1992) a vincere cinque gare di fila (le ultime due del 2025 e le prime tre del 2026, ndr), nono successo in MotoGP. Era dal 2014 che un pilota non vinceva le prime tre gare d’apertura, allora a riuscirci era stato Marc Marquez.

Il “Bez” è anche il primo pilota che vince 6 GP per Aprilia Racing (9^ vittoria in top-class) e inoltre ⁠è il primo pilota dal 1992 a vincere 5 GP consecutivi percorrendo interamente in testa ogni giro. Bezzecchi ha percorso interamente in testa gli ultimi 5 GP. Con il risultato di domenica sale a quota 121 giri consecutivi percorsi in testa, superando il precedente record di Jorge Lorenzo (fermo a 103).

Dal canto suo Jorge Martin potrebbe essere definito il simbolo della resilienza. Dopo un 2025 da dimenticare, iniziato nel peggiore dei modi con l’infortunio nei test di Sepang a cui sono poi seguiti altri due brutti infortuni, uno mentre si allenava con una moto da Motard e l’altro nella Sprint Race del Qatar, il #89 dell’Aprilia è “risorto” in questo inizio di stagione.

L’iridato 2024 della MotoGP ha vinto sabato la prima gara Sprint insieme ad Aprilia Racing ed è tornato alla vittoria in una Sprint dopo 511 giorni (GP Malesia 2024).

Dichiarazioni Massimo Rivola Doppietta Aprilia GP delle Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Domenica memorabile per Aprilia Racing con due piloti veramente fantastici e una moto estramamente competitiva. Sono molto soddisfatto della dimostrazione del lavoro sinergico tra Noale e quello che viene fatto in pista. Chiaramente tutto questo non riduce la nostra spinta, anzi ci darà ulteriore motivazione per continuare a sviluppare la moto. Quanto è successo oggi è qualcosa di storico, destinato a rimanere sui libri. Dobbiamo comunque continuare a migliorare, perché se guardiamo a quanto successo ad Ai Ogura è qualcosa difficile da accettare. Mi dispiace molto per lui, per Justin Marks e Davide Brivio, del Trackhouse MotoGP Team. Oggi c’era la possibilità di vedere tre Aprilia sul podio e, quando si presentano queste occasioni, bisogna coglierle.”

Numeri Aprilia Racing dopo GP Stati Uniti MotoGP 2026

* 11^ vittoria nella top-class (2^ vittoria ad Austin dopo quella di Maverick Viñales nel 2024)

* ⁠⁠⁠5^ vittoria consecutiva in top-class. Prima volta per Aprilia Racing

* ⁠⁠⁠Terza doppietta in top-class per il team ufficiale dopo Montmelò 2023 e Goîania 2026. Per la prima volta nella sua storia, Aprilia Racing conquista due doppiette consecutive

* ⁠Con la vittoria odierna, Aprilia Racing raggiunge quota 305 vittorie nel Motomondiale

* ⁠Per la prima volta nella sua storia, Aprilia Racing ha due piloti in vetta alla classifica generale

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