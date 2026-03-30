MotoGP | Bagnaia in Aprilia insieme a Cristian Gabarrini

Dopo il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, la MotoGP si fermerà per ben quattro settimane per lo spostamento del Gran Premio del Qatar causa guerra in Medio Oriente e in questo lasso di tempo molte mosse di mercato potrebbero essere finalizzate.

Gli annunci di Fabio Quartararo in Honda, di Jorge Martin in Yamaha, di Pedro Acosta in Ducati e di Pecco Bagnaia in Aprilia sono “fermi” perchè i costruttori stanno discutendo con MotoGP Sports Entertainment Group un nuovo accordo.

L’A.D. di Aprilia Massimo Rivola ha partecipato alla riunione tenutasi ad Austin e ora AS.com per firma del collega Mela Chércoles riporta dettagli come uno stipendio minimo per i piloti della Top Class (mezzo milione di euro), più guadagni per costruttori e per le squadre e maggiore promozione di questo sport.

Parlando di Bagnaia in Aprilia, si è sempre parlato di un contratto di quattro anni (2+2) e ora la novità è che Cristian Gabarrini (attuale capotecnico di Bagnaia in Ducati, ndr) dovrebbe seguire il piemontese alla casa veneta.

Gabarrini dopo aver vinto il Mondiale 2007 con Casey Stoner e la Ducati (il primo in Top Class per la “Rossa”, ndr) lasciò Borgo Panigale per seguire Stoner in Honda (dove vinsero il Mondiale 2011, ndr) e ora la storia sembrerebbe potersi ripetere con Bagnaia e l’Aprilia.

Sempre AS.com riporta anche come sia David Alonso che Daniel Holgado, rider del Team Aspar Moto2 saliranno di categoria. Holgado correrà con Gresini Racing per salire su una Ducati (che continuerà a fornire le moto al team faentino, ndr), mentre Alonso sarà in sella alla Honda dove troverà Fabio Quartarar.

Gli attuali piloti della Honda Joan Mir e Luca Marini dovranno trovare altre strade. Mir rischia seriamente di rimanere a piedi, mentre per il pesarese potrebbero aprirsi le porte della Yamaha.

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