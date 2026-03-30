MotoGP | GP Austin, Marquez: “Bezzecchi favorito per il titolo”

Marc Marquez dopo tre gare occupa la quinta posizione in classifica, il distacco dal leader Marco Bezzecchi è di 36 punti e al momento la Ducati non sembra all’altezza dell’Aprilia.

Ad Austin, circuito che ama e dove aveva vinto sei gare di fila dal 2013 al 2018, sette in totale, si è dovuto arrendere anche a causa del long-lap inflitto per aver coinvolto nella sua caduta l’l’incolpevole Fabio Di Giannantonio.

Alla fine ha tagliato il traguardo in quinta posizione, battagliando con tanti piloti visto che al rientro dal long-lap era 11esimo. Bellissima la lotta con il nostro Enea Bastianini.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP degli Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Abbiamo pagato l’errore di ieri, un long lap ti fa andare a metà gruppo e all’inizio già faccio fatica io. Non mi sento comodo e dopo la gomma ha calato, ho iniziato a guidare bene e ho lottato con tutti. Dobbiamo dire la verità, è la terza gara, manca tanto ma c’è un pilota in forma straordinaria che è Bezzecchi. Noi dobbiamo lavorare per essere più vicino, lui è il favorito per il titolo per la forma con cui sta guidando. Stiamo lavorando molto con Ducati, dobbiamo stare più uniti che mai, stando attenti ai dettagli. Non manca tanto, siamo vicino, sicuramente possiamo fare un altro step ma quello che ti mette in difficoltà è il rivale. Devo fare qualcosa di più per aiutare la moto. Vediamo se possiamo fare uno step per Jerez.”

La gara del COTA ha mostrato un Marc Marquez combattivo, resiliente e capace di trasformare una situazione compromessa in un risultato comunque significativo. Il long‑lap penalty ha condizionato pesantemente la sua corsa, costringendolo a ripartire dal cuore del gruppo in uno dei tracciati più complessi e fisici dell’intero calendario. Eppure, proprio in quel caos, Marquez ha ritrovato parte della sua essenza: sorpassi aggressivi, difese al limite e una gestione della gara che ha ricordato i suoi anni migliori.

Il #93 continua a sottolineare come la GP 26 non sia ancora al livello dell’Aprilia, soprattutto nella fase di ingresso curva, dove la moto tende a “spingere” e a rendergli difficile la frenata profonda, suo marchio di fabbrica. Questo limite tecnico, unito alla penalità, ha reso la gara di Austin un esercizio di sopravvivenza più che un reale attacco al podio. Nonostante ciò, Marquez ha mostrato un passo competitivo nella seconda metà di gara, quando il consumo gomme ha livellato le prestazioni.

Le parole di Marquez su Bezzecchi sono forse il passaggio più significativo del suo commento post‑gara. Riconoscere apertamente che il riminese è il favorito per il titolo è un atto di lucidità e rispetto, ma anche un modo per mettere pressione su Ducati: l’Aprilia oggi è la moto da battere, e il #93 sa che per restare agganciato alla lotta iridata servirà un passo avanti tecnico già nelle prossime gare.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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