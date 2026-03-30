MotoGP | GP Austin Gara, Bastianini: “La strada è quella giusta”

MotoGP Red Bull KTM Tech3 Austin – Un sesto posto che va oltre il risultato e che, soprattutto, restituisce fiducia. Enea Bastianini chiude il Gran Premio degli Stati Uniti con segnali incoraggianti, al termine di un weekend in cui, finalmente, si è vista una direzione chiara.

Su una pista che per caratteristiche e condizioni ha aiutato il lavoro del team, il pilota italiano è riuscito a trovare un feeling decisamente migliore rispetto alle uscite precedenti. La moto è apparsa più equilibrata, più gestibile, permettendogli di esprimere un buon passo gara e di restare competitivo per tutta la distanza.

Non è stato però un inizio semplice: tra difficoltà nelle prove, condizionate anche dal vento, e un primo giro caotico, la sua gara si è subito complicata. Ma è proprio nella reazione che si vede il passo avanti: Bastianini è rimasto lucido, ha ricostruito il proprio ritmo e ha iniziato a risalire con determinazione.

Un momento chiave è arrivato nel confronto diretto con Marc Marquez, che ha acceso ulteriormente la sua gara. Da lì in poi, l’obiettivo è diventato chiaro: restare agganciato, spingere al limite e misurarsi con uno dei riferimenti in pista. Un inseguimento che ha messo in evidenza sia i progressi fatti, sia quel piccolo gap che ancora manca per essere pienamente tra i protagonisti.

Importanti anche i segnali sul fronte tecnico: le novità provate, soprattutto a livello aerodinamico, sembrano aver dato risposte positive, contribuendo a migliorare la stabilità e la fiducia in sella. Il risultato finale dice sesto posto, ma la lettura va oltre la classifica: per Enea Bastianini è un weekend che può rappresentare un punto di partenza. La strada sembra finalmente quella giusta, e adesso l’obiettivo è dare continuità a questi progressi per tornare stabilmente nelle posizioni che contano.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Stati Uniti MotoGP 2026

Enea: “La strada è quella giusta. Qua abbiamo fatto uno step, oltre al fatto che pista e gomme hanno aiutato. Mi sono trovato male nelle Prove con il vento non riuscivo a tenere dritta la moto sul rettilineo ma per il resto siamo stati veloci. Primo giro molto difficile, me ne sono successe di ogni ma va bene. Quando mi ha superato Marc mi sono acceso perché sapevo che il pilota davanti a me avrei potuto passarlo dopo qualche giro, Marc sapevo che aveva un passo ottimo, ho cercato di spingere al massimo per stargli dietro. C’ero quasi ma ci manca qualcosa. Abbiamo provato una cosa aerodinamica, credo abbia aiutato”

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