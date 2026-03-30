MotoGP | GP Austin, doppietta Aprilia, Bez da sogno: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Stati Uniti – Il Gran Premio degli Stati Uniti regala spettacolo, sorprese e un risultato tutt’altro che scontato. A imporsi è uno straordinario Marco Bezzecchi, protagonista di una gara solida e intelligente, capace di sfruttare ogni occasione e di gestire alla perfezione ritmo e pressione. Alle sue spalle si piazza un combattivo Jorge Martin, che ci prova fino alla fine senza però riuscire a trovare lo spunto decisivo, mentre il giovane talento Pedro Acosta completa il podio confermando ancora una volta tutto il suo enorme potenziale.

A sorprendere, però, è soprattutto la difficoltà della Ducati, insolitamente lontana dalla lotta per la vittoria. Il migliore dei piloti della casa di Borgo Panigale è Fabio Di Giannantonio, autore di una gara consistente che lo porta ai piedi del podio con un quarto posto prezioso. Subito dietro chiude Marc Marquez, quinto al traguardo dopo aver dovuto scontare una penalità legata al contatto proprio con Di Giannantonio nella Sprint, episodio che ha inevitabilmente condizionato il suo weekend.

Giornata complicata anche per Francesco Bagnaia, mai realmente in grado di inserirsi nelle posizioni che contano e costretto ad accontentarsi di un decimo posto che pesa sia in termini di morale che di classifica.

Un GP, dunque, che rimescola le carte e lancia segnali importanti: nuovi protagonisti si prendono la scena, mentre certezze consolidate, come Ducati, sono chiamate a una pronta reazione.



