MotoGP | Aldeguer vola in Brasile aspettando l’ok dei medici

Fermin Aldeguer dopo aver saltato i test di Sepang e quelli di Buriram e il primo Gran Premio della stagione, quello della Thailandia, è pronto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP del Gresini Racing.

Il pilota di Murcia si era infortunato lo scorso 8 gennaio sul circuito di Aspar mentre era in sella ad una moto stradale, riportando la frattura alla diafisi del femore sinistro.

Il giorno dopo era stato operato presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona e dopo il controllo ospedaliero, aveva iniziato la riabilitazione.

In settimana è tornato in sella ad una moto stradale sul circuito di Yepes per testare le sue condizioni fisiche. Successivamente ha girato con una Panigale V2 sul circuito di Cartagena.

Dieci settimane dopo la frattura del femore della gamba sinistra il pilota Ducati aspetta ora l’ok dei medici per avere il “Fit to Race” e per tornare a respirare l’atmosfera di un weekend di gara, quello del Gran Premio del brasile. Il #54 aveva lasciato la sua Ducati nelle mani di Michele Pirro, con il tester Ducati che aveva disputato il Gran Premio della Thailandia.