Lutto nel Motomondiale, scomparso Roberto Lunadei

Lutto nel Motomondiale, ci ha lasciati Roberto Lunadei, attuale meccanico del Team Intact GP Moto2, ex pilota e vincitore del Mondiale 2020 con il Team Italtrans ed Enea Bastianini.

L’incidente come riporta Rimini Today è avvenuto sulla Marecchiese, all’altezza di Vergiano, quando intorno alle 13 per cause ancora in corso di accertamenti da parte della Municipale di Rimini una KTM di grossa cilindrata, che procedeva in direzione monte, si è scontrata con una Ford Focus. Nell’impatto, a causa della fuoriuscita di benzina, la due ruote ha preso fuoco mentre il centauro è rovinato sull’asfalto rimanendo incosciente.

Le condizioni del 42enne Lunadei sono apparse subito molto gravi e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per rianimarlo.

Lunadei aveva corso nel Campionato Europeo Superstock, Europeo Stock 600, Superstock 1000, Supersport e Coppa Italia e l’amore per le due ruote lo aveva portato ad intraprendere la carriera di meccanico.

Molto apprezzato nel paddock sia per la sua professionalità che per i suoi modi di fare, è stato ricordato da moltissime persone e anche dal Team Italtrans, con cui come abbiamo detto aveva vinto il Campionato del Mondo Moto2 2020 con il concittadino Enea Bastianini.

Ricordo Roberto “Luna” Lunadei Team Italtrans

“Ci sono momenti in cui le parole sono difficili da trovare. Oggi è uno di quelli, perché a seguito di un grave incidente ci troviamo a salutare prematuramente e con grande tristezza Roberto Lunadei, per tutti noi “Luna”. Con lui abbiamo condiviso anni di lavoro, passione e vita nel paddock. Nel nostro box ha vissuto momenti importanti, come il titolo mondiale Moto2 conquistato insieme nel 2020. Era un amico e un collega speciale, sempre con il sorriso. Tutta la famiglia Italtrans Racing Team si stringe con affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Ciao Luna. Non ti dimenticheremo. 💙”

Il Team Intact GP dove faceva da meccanico a Senna Agius lo ha ricordato con un post suo social.

Ricordo Roberto “Luna” Lunadei Team Intact GP

“Non possiamo e non vogliamo credere che un amato membro della nostra famiglia Intact GP ci sia stato portato via troppo presto. Roberto Lunadei, o come lo chiamavamo noi ‘Roby’ o ‘Luna’, si è unito alla nostra squadra nel 2024 e ci siamo innamorati molto velocemente del suo animo gentile. Non era solo un meccanico eccezionale, ma anche una persona dal cuore incredibilmente grande. Con il suo umorismo e la sua energia positiva, ci ha fatto ridere e ha riunito le persone. Il vuoto che lascia è incommensurabile, e mancherà profondamente a tutti noi. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Auguriamo loro forza e conforto in questo momento incredibilmente difficile. Riposa in pace, Roby. 🕊️ Rimarrai per sempre parte della famiglia Intact GP.”

Anche Enea Bastianini lo ha ricordato con una storia su Instagram. L’attuale pilota della KTM ha scritto: “Ciao Robi, non ci sono parole, R.I.P.”

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