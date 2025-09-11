MotoGP | Yamaha V4, Dovizioso: “Subito sensazioni molto positive”

GP Misano Yamaha MotoGP 2025 – E’ stata presentata oggi la Yamaha V4 che sarà portata in pista nel weekend romagnolo di Misano dal tester Augusto Fernandez.

Fernandez, che ha annunciato di aver recentemente firmato come collaudatore ufficiale per Yamaha nel 2026-2027, ha già guidato la nuova moto in vari test privati, uno dei quali tenutosi sulla pista di Misano.

L’unico scopo della wild card è la raccolta di dati e come indicato dai vertici Yamaha nessuna decisione sullo sviluppo della moto si baserà sui risultati di questo fine settimana.

Il nuovo progetto voluto dalla Yamaha (unica ancora ad utilizzare ancora in 4 cilindri in linea, ndr) ha come collaudatore d’eccezione anche Andrea Dovizioso, che sin dalla prima uscita ha avuto un buon feeling con la nuova moto.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso

“Sin dalla prima uscita in Malesia, il progetto mi ha trasmesso sensazioni molto positive. Dal momento in cui ho provato il prototipo con motore V4, mi è piaciuto subito. Con ogni giro la sensazione è migliorata, e ho sempre percepito un grande potenziale. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare, ma finora le indicazioni sono molto incoraggianti. Credo che abbiamo fatto ottimi progressi, e mi sto davvero divertendo in questo ruolo di collaudatore. Sto lavorando molto bene con gli ingegneri Yamaha, stiamo costruendo un rapporto solido e acquisendo una comprensione più profonda passo dopo passo. Sono anche molto soddisfatto del rapporto che ho con Augusto (Fernandez). Stiamo lavorando estremamente bene insieme, condividiamo feedback molto simili, ed è sia gratificante che piacevole collaborare con lui. Non vedo l’ora di vederlo correre con la nuova moto.”

Inoltre lunedì nei test IRTA la moto sarà testata anche dagli ufficiali Fabio Quartararo e Alex Rins, che però non potranno utilizzarle nelle restanti sei gare.

