MotoGP | Yamaha V4: il dietro le quinte dello sviluppo del prototipo [VIDEO]
La nuova moto sarà portata in pista nel weekend di Misano dal tester Augusto Fernandez
di Alessio Brunori11 Settembre, 2025
GP Misano Yamaha MotoGP 2025 – Come scritto nella precedente news la Yamaha ha presentato a Misano il nuovo prototipo della nuova V4.
Alla conferenza stampa erano presenti i piloti titolari Fabio Quartararo e Alex Rins, quelli Yamaha Pramac, Jack Miller e Miguel Oliveira e i tester Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez, con quest’ultimo che da domani sarà in pista nel Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini come wild card.
La casa dei Tre Diapason ha rilasciato un video del dietro le quinte dello sviluppo del prototipo, che potete vedere di seguito.
Video dietro le quinte sviluppo Yamaha V4
