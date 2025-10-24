MotoGP | Gp Malesia Prove Libere 1: Aldeguer al top prima della pioggia

MotoGP Gp Malesia Sepang Prove Libere 1 – Fermin Aldeguer è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia MotoGP, 20esima tappa del Motomondiale 2025 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Il rookie del Gresini Racing è stato al comando della la classifica dei tempi sin dall’inizio ed era in testa prima che il classico scroscio di pioggia malese, giunto a 13 minuti dal termine, mettesse fine in anticipo al turno.

Il best-lap del #54 della Ducati è stato di 2:00.199, crono che ha permesso ad Aldeguer di precedere di 0.256s la Ducati Desmosedici GP 25 di Pecco Bagnaia e di 0.349s la Honda RC213V Factory di Joan Mir.

Ottimo quarto tempo per Pol Espargarò, che per la seconda gara consecutiva sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM RC16 del Team Tech3.

L’ex pilota, ora commentatore DAZN Spagna e tester della casa di Mattighofen, è seguito dalla migliore delle Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, staccato dalla vetta di 0.392s.

Buon sesto tempo per Luca Marini, che in sella alla seconda RC213V Factory è davanti alla Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez (scivolato senza conseguenze, ndr), alle Yamaha M1 di Fabio Quartararo (Team Factory) e Jack Miller. Quest’ultimo ha dapprima avuto un problema tecnico (ha riportato la moto a spinta ai box, ndr) ed è poi scivolato senza conseguenze.

Chiude la Top Ten Pedro Acosta. Il pilota KTM Factory al pari di Alex Marquez e Jack Miller è scivolato senza conseguenze e una volta risalito in sella ha chiuso a 0.664s da Aldeguer.

Franco Morbidelli con la Ducati GP 24 del VR46 Racing Team è 11esimo. L’italo-brasiliano ha chiuso la sessione a 0.964s dalla vetta, mettendosi alle spalle la KTM Factory di Brad Binder e l’Aprilia RS-GP25 del Trackhouse MotoGP Team di AI Ogura.

Quattordicesimo tempo per la Honda del Team LCR di Johann Zarco, con il francese del Team di Lucio Cecchinello seguito dal nostro Enea Bastianini (KTM Team Tech3) e da Miguel Oliveira (Yamaha Pramac).

Solamente 17esimo Fabio Di Giannantonio, splendido secondo a Phillip Island. Il pilota romano del VR46 Racing Team paga un gap dalla vetta di 1.266s ed è davanti alla Yamaha Factory di Alex Rins e all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team del vincitore di Phillip Island, Raul Fernandez.

Michele Pirro (tester Ducati, ndr), ancora in sella alla Ducati GP 25 Factory lasciata libera dall’infortunato Marc Marquez (per lui stagione finita, salterà anche i test post-gp di Valencia, ndr) è 20esimo ed è seguito dal tester Aprilia Lorenzo Savadori.

Penultimo tempo per la Yamaha V4 portata in pista dal tester Augusto Fernandez. La nuova M1 è a 2.753s, un distacco pesante, ma tutti i distacchi di questa sessione vanno presi con le “pinze” visto che la pioggia, come detto, è arrivata a 13 minuti dalla fine del turno rovinando i piani delle squadre.

Ultima posizione per il rookie Honda LCR Somkiat Chantra, che chiude a 2.786s dalla vetta.

Foto: Valter Magatti

