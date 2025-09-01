MotoGP | Zarco e Honda LCR insieme anche nel 2026 e 2027

Honda LCR MotoGP – Johann Zarco correrà per il Team Honda LCR anche nel biennio 2026 – 2027. Il pilota francese, vittorioso a Le Mans e a podio a Silverstone, sarà ancora in sella alla RC213V Factory.

Un elemento chiave di questa continuità è che l’accordo di Johann Zarco, che rimane direttamente con HRC come nelle stagioni precedenti, garantisce il suo status di pilota ufficiale. Questo gli assicura l’accesso alle stesse specifiche tecniche del team ufficiale, con aggiornamenti e sviluppi forniti in parallelo. Inoltre, continuerà a rappresentare il marchio come pilota ufficiale nella prestigiosa gara della 8 Ore di Suzuka.

Dichiarazioni Johann Zarco Rinnovo Honda LCR 2026 – 2027

“Sono molto felice di confermare che resterò con LCR per i prossimi due anni. È importante perché abbiamo grandi obiettivi da raggiungere e ottime opportunità guardando al 2027. Quando ho firmato con Honda alla fine del 2023, non mi aspettavo di trovare quella seconda giovinezza, che mi ha dato l’energia per ottenere un altro contratto biennale con loro. Abbiamo già conquistato una vittoria con Lucio e il team, e sarebbe fantastico rivivere quell’emozione, quindi siamo determinati a continuare a lottare per risultati importanti. Negli ultimi due anni, Honda ha fornito un grande supporto a LCR, e crediamo di poter continuare a crescere e sviluppare la moto grazie al nostro lavoro. Vorrei ringraziare HRC, LCR e tutti coloro che ci sostengono.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Rinnovo Johann Zarco Honda LCR 2026 – 2027

“Lavorare con Johann è semplicemente straordinario; la sua professionalità è impeccabile sia in pista che fuori. Siamo felici che HRC abbia rinnovato la sua fiducia in lui per i prossimi due anni, e siamo convinti che il suo contributo allo sviluppo della RCV nel 2026 e 2027 sarà fondamentale nella nostra missione di riportare Honda ai vertici della classifica. Siamo inoltre orgogliosi di essere stati confermati come partner di fiducia di HRC nella gestione di Johann e di continuare a far parte della famiglia Honda.”

