Moto3 | Paolo Simoncelli: “Dettwiler sarà il nostro futuro pilota”

C’è un filo sottile che il destino fa tenere legati insieme il circuito della Malesia e la famiglia Simoncelli. Nel 2008 Marco vinse il Mondiale nella classe 250cc proprio in quella pista di Sepang che porta le sue iniziali (Sepang International Circuit) e che tre anni dopo, avremmo odiato. Perché la bellissima favola di Marco è finita in quella curva 11 dove ogni anno i piloti vanno a portare un pensiero per quel ricciolone con il numero 58 che si è preso un pezzo del nostro cuore prima di volare via.

La scorsa domenica, sempre a Sepang, “la signora vestita di nero” ha messo sulla griglia la sua scacchiera, pronta a giocare la sua partita. Ma ha perso. José Antonio Rueda, se l’é “cavata” con una commozione cerebrale e una frattura ad una mano, mentre per Noah Dettwiler, dopo ore di apprensione per le gravi ferite riportate, sembra che la situazione sia in miglioramento.

Perché abbiamo citato la famiglia Simoncelli? Perché nel suo blog personale che pubblica dopo ogni Gran Premio, Paolo, meglio conosciuto come “Il babbo del Sic”, ha dato una notizia a sorpresa: Noah Dettwiler il prossimo anno gareggerà per il team Sic58 Squadra Corse, in sostituzione di Luca Lunetta, promosso in Moto2 con Boscoscuro.

Dichiarazioni Paolo Simoncelli su Noah Dettwiler

“Come sapete, Noah Dettwiller è stato vittima di un grave incidente durante il GP di Sepang. Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà perché noi siamo ottimisti, il nostro futuro pilota insieme a O’Gorman. Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme, invece ora si trova ancora in Malesia dove la mano gelida del destino, a noi ha già mostrato la sua autorità, a superare con forza e coraggio due arresti cardiaci, la perdita della milza e tante altre difficoltà. Non mollare, Noah! Il team ti aspetta”

Forse, alla fine, c’è un senso a tutto.