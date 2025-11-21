MotoGP

MotoGP | Il debutto di Razgatlioglu a Valencia non è passato inosservato

Il tre volte iridato della Superbike ha impressionato per capacità di adattamento

di Alessio Brunori21 Novembre, 2025
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Toprak Razgatlioglu ha debuttato ufficialmente in sella alla nuova Yamaha V4 MotoGP nei test di Valencia.

Il Campione turco ha stupito per capacità di adattamento, chiudendo i test come seconda miglior Yamaha, davanti ad Alex Rins e Jack Miller.

Il tre volte iridato della Superbike ha inizialmente avuto qualche problema, soprattutto in frenata, ma si è subito adattato alla nuova realtà chiudendo i test con un sorriso.

Il turco ha chiuso a 1,2 secondi dal punto di riferimento di Raul Fernandez (miglior tempo nei test con l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, ndr) e a meno di otto decimi dalla migliore delle Yamaha, quella di Fabio Quartararo.

Dichiarazioni Gino Borsoi Team Manager Pramac Racing su Toprak Razgatlioglu Test Valencia MotoGP 2025

“Sono piuttosto sorpreso e impressionato dalla sua mentalità e dal suo stile di guida – ha detto Borsoi così come riportato da AS.com – Sappiamo tutti che è incredibile in frenata. Ma oggi (martedì, ndr) ha dimostrato di essere capace di cambiare stile di guida in pochissimo tempo. Gli abbiamo dato qualche consiglio e ha imparato molto in fretta. Sono felice. È una persona molto gentile, è facile parlare con lui. Per me non è difficile comunicare e scambiare punti di vista. Sembra un amico di una vita.”

Foto: Valter Magatti

