MotoGP | Test Misano, Bagnaia: “Mi sono stufato, non voglio più fare così male”

Test Misano Ducati MotoGP 2025 – Dopo un weekend complicato e dopo aver saltato il media scrum della domenica per un lungo meeting con i tecnici Ducati, Pecco Bagnaia ha parlato dopo i test IRTA Post-GP a Misano.

L’atmosfera nel box Ducati resta compatta, ma la pressione si fa sentire. Bagnaia ha raccontato il suo stato d’animo, tra frustrazione e voglia di riscatto, lasciando trasparire quanto ogni dettaglio conti in un momento così delicato della stagione.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Test Misano Ducati MotoGP 2025

“Oggi non era il momento di provare cose nuove, ma di concentrarci su ciò che già avevamo. Abbiamo deciso di spostare un po’ i pesi sulla moto, cambiare qualche setup per capire una direzione. Devo dire che sono stato abbastanza competitivo sul passo: ho fatto il miglior tempo con 21 giri sulle gomme, cosa che non ero riuscito a fare nella gara precedente. È vero che questa pista mi aiuta un po’, ma a parte la caduta, è stata una giornata molto positiva. Non so se riusciremo a portare tutto in Giappone, dobbiamo ancora capire meglio la situazione, ma sono abbastanza fiducioso che stiamo andando nella giusta direzione. A volte ho avuto giornate buone nei test che poi non si sono tradotte in risultati in gara, quindi voglio restare calmo. Sono sicuro che il team lavorerà duramente per cercare di portare in Giappone ciò che abbiamo provato oggi. Se ci riusciremo, potremo tornare a lottare per il podio. Altrimenti, continueremo a lavorare lentamente ma nella direzione giusta, come oggi.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Caduta in Gara Test Misano Ducati MotoGP 2025

“In un certo senso ieri eravamo contenti della caduta, perché almeno ci ho provato. A volte cadere non è positivo, ma eravamo lì, vicini a “Diggia”, con un buon passo, meglio rispetto alla Sprint. Nel meeting di ieri ci siamo concentrati più sul test di oggi, dimenticando un po’ il weekend. Era importante pianificare un test diverso, più orientato alla performance e alle sensazioni sulla moto, piuttosto che provare semplicemente nuovi componenti.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Collaborazione Casey Stoner Test Misano Ducati MotoGP 2025

“È fantastico avere questo tipo di rapporto con Stoner, è super utile. Anche con Manuel Poggiali, che ha un occhio incredibile per vedere le cose. Quello che sentivo sulla moto, loro lo avevano già capito prima. Casey è sempre molto analitico, a volte anche troppo, ma oggi è stato davvero importante averlo con me.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Atmosfera nel Box Test Misano Ducati MotoGP 2025

“Devo dire che, come ripeto da diverse gare, l’atmosfera è sempre la stessa. Lavoriamo insieme. Loro sono in difficoltà quanto me, stanno lavorando tantissimo per cercare di darmi ciò di cui ho bisogno. Sicuramente non sono contenti neanche loro, ed è giusto così. Vorrebbero vedere i loro piloti primi e secondi, invece nelle ultime tre gare sono arrivato ottavo, nono e settimo. E ieri sono caduto. Probabilmente avrei fatto un po’ meglio, ma comunque non sarei entrato nella top five. Quindi c’è poco da dire. È giusto che non ci sia felicità in questo momento, ma si sta lavorando per arrivarci.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Miglioramenti Test Misano Ducati MotoGP 2025

“Non voglio dire nulla, è meglio così. Però sicuramente, a livello di passo e ritmo, è stata una giornata molto positiva. Considerando che ho fatto quel tempo con una gomma che aveva già 21 giri, è qualcosa che non mi succedeva da tempo. Quindi sono contento. Ci sono ancora dei limiti, ma stiamo cercando di spostarli un po’ più avanti.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Brutti Risultati MotoGP 2025

“Mi sono stufato, non voglio più fare così male, basta.”

Foto: Valter Magatti

